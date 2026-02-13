불굴의 18세 스노보더 최가온…한국 여자 올림픽 설상 첫 金

최가온(18)이 한국 겨울올림픽 설상 종목 최초로 금메달을 획득했다.
최가온은 13일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 받아 이 종목 최강자 클로이 김(26·미국·88.00점)의 올림픽 3연패를 저지하며 금메달을 목에 걸었다.
최가온은 이번 대회 한국 선수단 첫 금메달과 함께 역대 한국 설상 종목 1호 금메달의 주인공이 됐다. 2008년 11월생으로 17세 3개월인 최가온은 클로이 김이 2018년 평창 대회 때 세운 이 종목 최연소 올림픽 금메달 기록(17세 10개월)도 7개월이나 앞당겼다.
최가온은 1차 시기 두 번째 점프를 시도하다가 파이프에 얼굴부터 떨어지고 말았다. 크게 넘어진 최가온은 한참 동안 일어서지 못했다. 그 후유증으로 2차 시기에서도 준비한 기술을 제대로 하지 못했다. 하지만 마지막 3차 시기에서 각기 다른 다섯 가지 점프를 모두 성공시키며 이날 경기를 치른 12명 가운데 유일하게 90점 이상을 받았다.
한국 스노보드 대표팀은 8일 남자 평행대회전에서 김상겸(37)이 은메달을, 10일 여자 빅에어에서 유승은(18)이 동메달을 따는 등 선전을 이어가고 있다.
쇼트트랙 막내 임종언(18)은 18일 밀라노에서 열린 쇼트트랙 남자 1000m에서 동메달을 수확했다. 이날 현재 한국은 금 1개, 은 1개, 동메달 2개를 기록하고 있다.
