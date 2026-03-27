이국종 교수의 조언?…가짜 의학 채널이 60만명 홀렸다

이국종 국군대전병원장을 도용한 의학 정보 채널이 기승을 부리고 있다. 해당 채널은 검증되지 않은 위험한 응급처치법을 유포하거나 이 원장의 목소리를 딥페이크 기술로 흉내 내는 등 시청자들에게 혼동을 주고 있어 각별한 주의가 요구된다.
27일 기준 구독자 4만1500명을 달성한 유튜브 채널 ‘이국종 교수의 조언’은 이 원장의 사진에 인공지능(AI) 목소리를 입힌 영상을 잇달아 게재하고 있다.
특히 지난 22일 업로드된 ‘심장마비가 혼자 있을 때 오면, 이 10초를 모르면 죽습니다’라는 제목의 영상은 일주일 만에 조회수 약 67만 회를 기록하며 빠르게 확산됐다.
해당 영상은 심장마비 전조 증상이 나타날 때 대처법으로 2초 간격으로 강하게 기침하기, 가슴 중앙 두드리기, 특정 혈자리 자극하기 등을 제시한다.
하지만 의료계는 이 같은 방법이 의학적 근거가 없고 오히려 골든타임을 지연시킬 수 있다고 경고한다. 급성 심장 질환이 의심될 경우 즉시 119에 신고하고 의료기관으로 이송하는 것이 유일한 대응이라는 설명이다.
● “존경합니다” 응원 댓글 속출…영상엔 AI 특유의 오류도 발견
문제는 허위 정보임에도 시청자 반응이 매우 뜨겁다는 점이다. 해당 영상에는 3만5000여 개의 ‘좋아요’가 달렸으며, 댓글은 2000여 개를 넘어섰다. 해당 채널은 이와 비슷한 취지의 영상을 계속해서 올려 온 것으로 확인됐다.
딥페이크 기술이 정교해지면서 실제 이 원장이 운영하는 채널로 오인하는 시청자들도 나타났다. 누리꾼들은 “이국종 교수님 존경합니다”, “뉴스에서 뵙던 훌륭한 분을 유튜브에서 뵙게 돼 너무 반갑다”며 응원 댓글을 남기기도 했다.
하지만 채널을 자세히 보면 AI 특유의 오류도 확인된다. 응급전화 119를 부자연스럽게 읽거나 문법이 어색한 설명이 반복되지만, 일반 이용자가 이를 즉각적으로 식별하기는 쉽지 않다.
유사한 배경과 형식을 사용하는 구독자 1만1700여 명의 한 채널도 비슷한 취지의 영상을 업로드해 온 것으로 확인됐다. 이 채널은 영상 내에 이 원장 대신 AI 사진을 이용해 전문가 조언인 양 잘못된 건강 정보를 올리고 있다.
● 군 당국 “사칭 계정 조치 중”…플랫폼 책임론도 확대
논란이 확산하자 국방부와 이 원장 측은 해당 계정에 대해 개인정보 침해 신고 등 공식 대응에 나섰다. 국방부 관계자는 “해당 채널은 이 원장과 무관하며, 군 당국 차원에서도 사칭 계정에 대한 조치를 취한 상태”라고 밝혔다.
다만 AI 기반 사칭 콘텐츠가 빠르게 퍼지는 상황에서 플랫폼의 사전 차단 기능이 미흡하다는 지적도 제기된다. 한국소비자원 역시 최근 의사 사칭 AI 광고와 콘텐츠에 대해 소비자 주의를 당부한 바 있다.
현재 사칭 의혹이 제기된 채널은 게시판을 통해 “건강 지식을 나눌 수 있어 기쁘다”는 글을 올리는 등 별다른 제재 없이 운영을 이어가고 있다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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