본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
제주 사는 남방큰돌고래, 강릉 인근 동해안서 첫 발견
동아일보
업데이트
2026-02-11 15:48
2026년 2월 11일 15시 48분
입력
2026-02-11 15:26
2026년 2월 11일 15시 26분
윤명진 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260211/133345214/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
한국 동해안에서 처음으로 남방큰돌고래가 발견됐다.
국립수산과학원 고래연구소는 강릉항 인근 해역 현장 조사 결과 어린 남방큰돌고래를 공식 확인했다고 11일 밝혔다. 본래 서식지인 제주 연안 외 해역에서 발견된 건 이번이 처음이다.
고래연구소에 따르면 이 돌고래는 선박을 따라다니거나 사람과 교감하는 듯한 행동을 보였는데, 선박 충돌 등 사고가 날 수 있어 주의가 요구된다. 고래연구소 측은 “돌고래에 접근하거나 소리치는 행위는 야생성과 생존율을 낮춘다”며 “먹이를 주는 행위도 절대 금지해야 한다”고 당부했다.
#남방큰돌고래
#동해안
#강릉항
#국립수산과학원
#고래연구소
#어린 돌고래
#제주 연안
#선박 충돌
#야생성 보호
#먹이 주기 금지
윤명진 기자 mjlight@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
김길리-美선수 충돌하자 100달러 들고 달려간 코치…이유는?
2
이부진, 아들 졸업식 ‘올블랙’ 패션…70만원대 가방 뭐길래
3
[단독]‘대장동 항소심’ 재판부에 ‘이재용 무죄’ 박정제 판사 배정
4
“39년 교사 퇴직금 1억+월 325만원” 토로에…누리꾼 ‘갑론을박’ [e글e글]
5
[단독]김종혁 “국힘 무슨일 벌어지고 있는지, 내일 회견서 밝힐것”[정치를 부탁해]
6
최선규 “3살 딸 트럭 깔려 사망 판정…품에 안자 기적 일어나”
7
[단독]빗썸 “비트코인 이벤트, 실무자 1명이 실행…27명이 30억 인출”
8
‘트럼프 그룹’ 하남 상륙? 차남, 연이틀 방문…K-스타월드 부지 등 둘러봐
9
‘보완수사권 폐지’도 물러선 정청래…“당 입장 있지만 정부입법”
10
이억원 “올해 코스닥 150개사 상장폐지”
1
정동영 “무모한 무인기 침투, 北에 깊은 유감”… 北 반발 한미 특수전훈련, 美 공개-韓은 침묵
2
김민석 “얻다대고 발언 사과 안해” 윤영석 “거, 참…겸손하게 하십쇼”
3
정동영 “무인기 침투 관련 北에 깊은 유감”…정부 첫 유감 표명
4
‘전두환 사진 걸자’ 고성국에 탈당권유…국힘 서울시당 한밤 중징계
5
조국 “與 연대 제안 동의…지방선거 연대 맞다면 방법 정해야”
6
안규백 “軍이 김정은 심기 보좌? 박충권 의원 망언 사죄하라”
7
[단독]與 친명계 70여명 의원모임 결성…사실상 ‘반정청래’ 결집
8
이준석 “‘상대방 감옥보내면 끝난다’는 윤석열식 한탕주의에 보수 몰락”
9
내년 의대생 490명 더 뽑는다…모두 지역의사제 전형
10
[사설]내년 의대 490명 늘어… 증원은 의료개혁의 시작일 뿐
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
김길리-美선수 충돌하자 100달러 들고 달려간 코치…이유는?
2
이부진, 아들 졸업식 ‘올블랙’ 패션…70만원대 가방 뭐길래
3
[단독]‘대장동 항소심’ 재판부에 ‘이재용 무죄’ 박정제 판사 배정
4
“39년 교사 퇴직금 1억+월 325만원” 토로에…누리꾼 ‘갑론을박’ [e글e글]
5
[단독]김종혁 “국힘 무슨일 벌어지고 있는지, 내일 회견서 밝힐것”[정치를 부탁해]
6
최선규 “3살 딸 트럭 깔려 사망 판정…품에 안자 기적 일어나”
7
[단독]빗썸 “비트코인 이벤트, 실무자 1명이 실행…27명이 30억 인출”
8
‘트럼프 그룹’ 하남 상륙? 차남, 연이틀 방문…K-스타월드 부지 등 둘러봐
9
‘보완수사권 폐지’도 물러선 정청래…“당 입장 있지만 정부입법”
10
이억원 “올해 코스닥 150개사 상장폐지”
1
정동영 “무모한 무인기 침투, 北에 깊은 유감”… 北 반발 한미 특수전훈련, 美 공개-韓은 침묵
2
김민석 “얻다대고 발언 사과 안해” 윤영석 “거, 참…겸손하게 하십쇼”
3
정동영 “무인기 침투 관련 北에 깊은 유감”…정부 첫 유감 표명
4
‘전두환 사진 걸자’ 고성국에 탈당권유…국힘 서울시당 한밤 중징계
5
조국 “與 연대 제안 동의…지방선거 연대 맞다면 방법 정해야”
6
안규백 “軍이 김정은 심기 보좌? 박충권 의원 망언 사죄하라”
7
[단독]與 친명계 70여명 의원모임 결성…사실상 ‘반정청래’ 결집
8
이준석 “‘상대방 감옥보내면 끝난다’는 윤석열식 한탕주의에 보수 몰락”
9
내년 의대생 490명 더 뽑는다…모두 지역의사제 전형
10
[사설]내년 의대 490명 늘어… 증원은 의료개혁의 시작일 뿐
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
지방에 남은 청년들 ‘가난 대물림’ 굳어져…경제력 대물림 심화
이부진 ‘올블랙’ 학부모 패션 화제…70만원대 가방 뭐길래
‘이해찬 회고록’ 일독 권한 李 “정치가 나아가야 할 길 제시해 줄 것”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0