제주 사는 남방큰돌고래, 강릉 인근 동해안서 첫 발견

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 11일 15시 26분

글자크기 설정

한국 동해안에서 처음으로 남방큰돌고래가 발견됐다.

국립수산과학원 고래연구소는 강릉항 인근 해역 현장 조사 결과 어린 남방큰돌고래를 공식 확인했다고 11일 밝혔다. 본래 서식지인 제주 연안 외 해역에서 발견된 건 이번이 처음이다.

고래연구소에 따르면 이 돌고래는 선박을 따라다니거나 사람과 교감하는 듯한 행동을 보였는데, 선박 충돌 등 사고가 날 수 있어 주의가 요구된다. 고래연구소 측은 “돌고래에 접근하거나 소리치는 행위는 야생성과 생존율을 낮춘다”며 “먹이를 주는 행위도 절대 금지해야 한다”고 당부했다.

#남방큰돌고래#동해안#강릉항#국립수산과학원#고래연구소#어린 돌고래#제주 연안#선박 충돌#야생성 보호#먹이 주기 금지
윤명진 기자 mjlight@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스