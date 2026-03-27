장애 뛰어넘은 꿈 “4년뒤엔 계주 도전”

겨울패럴림픽 대표팀 MVP 김윤지
金2-銀3 휩쓸며 韓 역대 최다 메달
계주는 함께 뛸 선수 없어 출전 포기
“내 기록 토대로 더 멋진 후배 나오길”
“4년 뒤 겨울패럴림픽(장애인올림픽) 땐 꼭 계주에 나가고 싶어요.”
항상 웃는 얼굴이라 ‘스마일리’라는 별명으로 불리는 김윤지(20)의 얼굴이 사뭇 진지해졌다. 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울패럴림픽 한국 선수단 최우수선수(MVP)로 선정된 김윤지는 26일 서울 송파구 올림픽회관에서 열린 기자회견에서 2030 알프스 대회 포부를 밝히며 이렇게 말했다.
김윤지가 4년 뒤 도전 의사를 밝힌 ‘크로스컨트리스키 계주’는 신인 선수가 발굴되어야만 참가할 수 있다. 최소 2명, 최대 4명이 참가하는 이 종목은 장애 유형과 등급 등 다양한 요건을 갖춰야 출전 자격이 주어진다. 한국 선수단은 이번 대회에선 팀 구성을 하지 못해 도전장조차 내밀지 못했다. 김윤지는 “4년 뒤에는 후배들을 이끌고 계주에 참가하고 싶다. 나와 함께 계주를 뛸 선수들을 찾고 있다. 많은 분들이 용기를 내줬으면 좋겠다”고 했다.
김윤지는 이번 대회 바이애슬론과 크로스컨트리스키 개인 종목에서 메달 5개(금 2, 은메달 3개)를 휩쓸며 패럴림픽과 올림픽을 통틀어 한국 선수 한 대회 역대 최다 메달 기록을 썼다. 겨울패럴림픽에서 2관왕에 오른 것도 그가 처음이자 유일하다. 어린 나이에 한국 스포츠사를 새로 썼지만 그는 “최초라는 건 내가 아니더라도 누군가가 해냈을 기록”이라며 “내 기록을 토대로 더 멋진 후배 선수들이 나오기를 바란다”고 했다. 이어 “난 최초의 선수라는 말보다 앞으로가 더 기대되는 선수로 기억되고 싶다”고 덧붙였다.
이날 함께 자리한 손성락 장애인 노르딕스키 대표팀 감독은 “(김윤지는) 힘들고 지칠 때도 끝까지 웃으며 버틴다. 긍정 에너지가 김윤지의 특별함”이라고 했다. 김윤지 역시 “안 좋은 일을 통해서도 발전할 수 있다고 믿는 편이다. 내가 선택한 길이기 때문에 힘들더라도 내 할 일을 하다 보면 극복되는 것 같다”며 해맑게 웃었다.
김윤지는 이번 패럴림픽에서 거둔 눈부신 성과로 포상금 5억 원을 받았다. 김윤지는 “생각했던 것보다 큰 금액이라 어떻게 사용할지는 고민 중이다. 의미 있는 데 쓰고 싶다”고 했다. 김윤지는 2024년 전국장애인체전에서 받은 MVP 상금 300만 원은 자신이 재활하고 수영을 배웠던 푸르메재단에 전액 기부했었다.
댓글 0