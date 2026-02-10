평창때 만든 인프라, 밀라노 ‘설상 멀티메달’로 돌아왔다

롯데, 2014년부터 스키協 회장사 맡아
‘스키 사랑’ 신동빈, 허가온 수술비도

유승은이 9일(현지 시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 동메달을 따낸 후 시상대에 올라 활짝 웃고 있다. 고교생 유승은은 결선에서 171.00점을 기록해 한국 스노보드 사상 처음으로 빅에어 종목 메달을 수확했다. 2026.02.10 [리비뇨=AP/뉴시스]
한국 스노보드 대표팀의 ‘맏형’ 김상겸(37)이 평행대회전 은메달로 포효한 데 이어 ‘샛별’ 유승은(18)도 스노보드 빅에어 동메달로 날아올랐다. 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽에서 한국의 1, 2호 메달은 모두 스노보드에서 나왔다. 한국이 올림픽 단일 대회에서 설상 종목(바이애슬론, 스키, 스노보드) 메달을 2개 이상 따낸 건 이번이 처음이다. 이전까지 한국이 설상 종목에서 딴 올림픽 메달은 ‘배추 보이’ 이상호(31)가 2018년 평창 대회 때 스노보드 평행대회전에서 딴 은메달 하나밖에 없었다.

전통적인 빙상 강국으로 통했던 한국이 설상에서도 반전 드라마를 쓸 수 있었던 배경에는 가장 큰 계기는 국내에서 열린 2018 평창올림픽이다. 이전까지 국내에는 없었던 스노보드 각종 경기장과 썰매를 위한 슬라이딩 센터 등 인프라가 생겼다. 동시에 다양한 종목에서 유소년 선수 육성이 이뤄졌다.

2014년 대한스키·스노보드협회 회장사를 맡은 뒤 10년 넘게 한국 설상의 ‘키다리 아저씨’를 맡고 있는 롯데그룹의 지원도 빼놓을 수 없다. 여섯 살 때부터 스키를 타기 시작해 대학 때까지 선수로 활약한 신동빈 회장의 ‘스키 사랑’이 한몫했다. “회사를 경영하지 않았다면 스키 선수가 됐을 것”이라고 말하는 신 회장은 2014~2018년 협회장으로 재임하면서 175억 원 이상을 지원했다. 2018년 평창올림픽 땐 한 번에 500억 원을 후원하기도 했다. 신 회장이 협회장에서 물러난 뒤에도 롯데그룹은 설상 종목 후원에 300억 원을 넘게 썼다.

신 회장은 2024년 한국 스노보드 여자 하프파이프 간판 최가온(18)의 허리 수술비 7000만 원 전액을 개인적으로 지원했다. 최가온은 이번 올림픽 하프파이프에서 유력한 금메달 후보로 꼽힌다. 이 밖에 모굴스키 정대윤(21), 하프파이프 이채운(20) 등도 줄줄이 대기하고 있다.

