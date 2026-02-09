휴온스메디텍, 국제 헬스케어 전시회 ‘WHX Dubai 2026’ 참가

휴온스그룹 의료기기 전문기업 휴온스메디텍은 아랍에미리트 두바이에서 오는 12일까지 열리는 국제 헬스케어 전시회 ‘World Health Expo Dubai 2026(이하 WHX Dubai 2026)’에 참가했다고 9일 밝혔다.
중동·아프리카·유럽·아시아 지역의 의료기기 기업과 바이어, 의료 전문가들이 참여하는 글로벌 헬스케어 비즈니스 전시회다. 최신 의료기술과 산업 트렌드를 공유하는 행사다. 휴온스메디텍은 비뇨기과, 에스테틱, 감염관리 분야의 제품들을 공개한다. 비뇨기과 분야에서는 충격파 헤드와 초음파를 일직선 구조로 결합한 체외충격파 쇄석기 ‘URO-UEMXD’를 선보인다. 에스테틱 분야에서는 피부 약물정량 주입기 ‘더마샤인 프로(DermaShine Pro)’와 신제품 ‘더마샤인 듀오 RF(DermaShine Duo_RF)’를 소개한다. 더마샤인 프로는 정밀한 약물 주입 성능과 사용자 친화적 인터페이스를 갖춘 제품이다. 더마샤인 듀오 RF는 의약품 정밀 주입 기능과 저출력 고주파(RF) 기능을 결합한 하이브리드 에스테틱 장비다. 감염관리 분야에서는 병원 및 의료기관의 감염 예방과 효율적인 기기 관리 솔루션을 위한 내시경 소독기 ‘DR-02’를 선보인다.
하창우 휴온스메디텍 대표는 “이번 전시회 참가를 통해 휴온스메디텍의 우수 기술력과 제품 경쟁력을 글로벌 시장에 효과적으로 알리겠다”며 “앞으로도 지속적인 기술 혁신과 품질 고도화를 통해 에스테틱, 비뇨기과, 감염관리 분야에서 글로벌 의료기기 기업으로서 입지를 확대하겠다”고 말했다.
