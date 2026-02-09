혼성 계주 1번 주자는 ‘여왕’ 최민정…한국 쇼트트랙 10일부터 메달 사냥 돌입

쇼트트랙 혼성 2000m 계주에서 한국의 1번 주자로 낙점된 ‘쇼트트랙 여왕’ 최민정은 9일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 취재진을 만나 이렇게 말했다.
2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽 쇼트트랙 종목의 첫 메달이 걸린 혼성 계주 준준결선은 10일 오후 7시 59분 같은 장소에서 열린다. 한국은 혼성 계주가 처음으로 올림픽 정식 종목이 된 2022년 베이징 대회에선 메달 획득에 실패했다.
혼성 계주는 남녀 선수 4명이 각각 500m씩 달리는 종목으로 레이스 초반 흐름을 좌우하는 1번 주자의 역할이 중요하다. 윤재명 한국 쇼트트랙 대표팀 감독은 여자 대표팀 선수 중 스타트와 좋은 라인을 선점하는 능력이 뛰어난 최민정을 1번 주자로 선택했다. 최민정은 “다른 팀들도 나를 1번 주자로 예상하고 있을 것이다. 내가 가진 능력을 모두 쏟아내 좋은 성적을 거두겠다”고 말했다.
최민정은 앞선 두 차례 겨울올림픽에서 금 3개, 은메달 2개를 목에 걸었다. 그가 이번 올림픽에서 메달 2개를 더하면 김수녕(양궁), 진종오(사격), 이승훈(스피드스케이팅·이상 6개)을 넘어 역대 한국 선수 중 개인 최다 올림픽 메달 보유자가 된다. 최민정은 “올림픽 금메달은 하늘에서 내려주는 것이다. 최선을 다해 준비했기 때문에 이제 하늘의 뜻을 기다리겠다”고 말했다.
