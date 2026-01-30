숙면치과네트워크, 협력 치과기공소 ‘숙면치과기공소’ 상호 변경… 수면치과 진료 연계 강화

숙면치과네트워크는 기존 협력 관계를 유지해 오던 치과기공소가 최근 ‘숙면치과기공소’로 상호를 변경하고, 수면치과 진료에 특화된 기공 협업 체계를 강화했다고 30일 밝혔다. 상호 변경은 수면치과진료 환경에 맞춘 역할과 제작 방식을 명확히 하기 위한 브랜드 정비 차원에서 이뤄졌다.
숙면치과기공소는 프라임스캔 구강 스캐너로 획득한 디지털 데이터를 기반으로 한 제작 방식과 함께, 디자인-제작-전달로 이어지는 3단계 협업 프로세스를 중심으로 운영된다. 특히 물리적 모델 제작 과정을 최소화한 100% 모델 리스(Model-less) 공정을 적용함으로써, 제작 과정에서 발생할 수 있는 변수를 줄이고 진료 일정 관리의 안정성을 높이는 데 초점을 맞추고 있다.
또한 해당 기공소는 수면치과 진료에서 주로 활용되는 임플란트, 지르코니아보철, 커스텀 어버트먼트, 세라믹 인레이 등 특정 보철 영역에 집중하는 방식으로 제작 범위를 정리했다. 다양한 제작 항목을 포괄하기보다, 반복성과 정밀도가 요구되는 영역에 집중함으로써 진료 일정의 예측 가능성을 높이겠다는 취지다.
숙면치과네트워크는 협력 기공소와의 역할 구분을 명확히 하면서, 수면치과 진료 환경에 적합한 기공 협업 모델을 단계적으로 정리해 나간다는 계획이다.
숙면의기적 관계자는 “최근 치과 진료 경쟁은 개별 시술 기술을 넘어, 진료와 기공이 얼마나 유기적으로 연결돼 있는지가 중요한 요소로 떠오르고 있다”며 “특정 진료 방식에 맞춰 기공 협업 구조를 정비하는 사례는 앞으로도 늘어날 가능성이 있다”고 말했다.
