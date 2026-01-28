TYM, 88마력 트랙터 ‘T5088’ 출시

그간 국내 트랙터 시장은 70마력대 중형급과 100마력대 이상 대형급으로 양분돼 왔다. 70마력대 트랙터는 기동성은 좋지만 대규모 작업 시 힘이 부족하고, 100마력대는 차체가 크고 무거워 좁은 작업지에서 효율이 떨어진다는 농민들의 고충이 있었다.
TYM T5088은 이러한 시장의 간극을 완벽히 메우는 트랙터로 평가받고 있다. 중형급 특유의 최적화된 차체와 작은 회전반경으로 뛰어난 기동성을 유지하면서도, 상위 기종 못지않은 강력한 출력을 갖춰 기동성과 힘이라는 두 마리 토끼를 모두 잡았다.
약 4년에 걸친 치밀한 연구개발 끝에 탄생한 T5088은 개발과정에서 2차례의 프로토타입 제작을 통해 엄격한 필드 테스트를 진행했다. 고객의 높은 눈높이에 부응하기 위해 초청행사, 전시회 등에서 수집된 농민들의 실제 목소리 및 농업기계 사용 경력 10년 이상의 기술 전문 자문위원 36명의 VOC를 제품 설계에 적극 반영해 완성도를 대폭 향상시켰다.
T5088은 독일 도이츠 88마력 엔진을 탑재했다. 검증된 내구성을 바탕으로 중저속 RPM에서도 안정적인 동력을 발휘하며 동급 최대 용량인 110리터 연료 탱크와 고효율 연비를 통해 한 번 주유로 10시간 이상 작업이 가능하다.
작업 성능 역시 정교해졌다. 동급 최고 수준인 2,900kgf의 양력을 실현해 고부하 작업기 운영이 수월하며 전후방 6포트 유압 외부 밸브를 기본 탑재해 확장성을 높였다. 특히 작업 부하 변화에도 엔진 RPM을 일정하게 유지하며 비례제어밸브를 적용해 더욱 정밀한 수평 제어가 가능하다. 또한, 작업기 회전 및 후진 상승 시 엔진 RPM을 자동 유지하는 ‘RPM 연동제어’ 기능을 통하여 PTO(동력인출장치) 출력 안정성과 작업 효율을 극대화했다.
사용자 경험(UX) 측면에서도 혁신적인 진보를 이뤘다. 동급 마력 최대 크기 캐빈으로 장시간 작업에도 쾌적한 환경을 선사한다. 전면 아치형 유리창을 통해 주변 시야를 더욱 넓게 확보함으로써 작업 안전성을 높였다.
또한, 혁신적인 소음 및 진동 저감 기술을 통해 동급 최고 수준의 실내 정숙성을 확보했다. 클러치 페달 조작 없이 브레이크만으로 동력 제어가 가능한 ‘스마트 브레이크’ 시스템을 도입해 운전자의 작업 피로도를 줄였다. 이 외에도 국내 최초의 풀 세그먼트 LCD 계기판, 에어 서스펜션 및 통풍·열선 시트 등 프리미엄 편의 사양을 대거 적용했다.
김동익 TYM 국내사업본부장은 “T5088은 기존 중형 트랙터의 한계를 넘어 농민들이 실질적으로 갈구해 온 힘과 경제성, 편안함을 모두 집약한 모델”이라며 “국내 중형 트랙터 시장의 새로운 표준을 정립해 나갈 것”이라고 말했다.
