산업정책연구원, ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 수상식 개최

‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 수상식이 지난 22일 서울 서초구 엘타워 그레이스홀에서 열렸다.
해당 수상식은 산업정책연구원이 주최하고 산업통상부, 중소벤처기업부, 서울과학종합대학원(aSSIST), 동아일보가 공동 후원한다. 국내 경제 및 산업 분야를 대표하는 우수 기업과 기관의 브랜드를 선정하고 치하하기 위해 제정됐다.
이날 수상식에는 총 60개 기업·기관과 65개의 브랜드 대표가 참석해 수상의 영광을 안았다. 신한은행, 하나은행, 농협중앙회, IBK기업은행, 메트라이프생명보험, 푸본현대생명보험, AXA손해보험, KT, LG유플러스, 넷플릭스서비시스코리아, 삼성전자, LG전자, SK렌터카, 불스원 헬스케어사업부, 롯데건설, 교원투어, kt m&s, 교원프라퍼티 키녹, 공차코리아, GC녹십자, 경동제약, 에이치엘비제약, 클래시스, CJ웰케어, HK이노엔, 제주특별자치도개발공사, 오비맥주, 뉴아이, 오에스피, 오토플러스, KT&G, 한경기획, GS차지비, 에쓰-오일, 에쓰-오일토탈에너지스윤활유, 유비온, 부경양돈협동조합, 유진메디케어, 교원 구몬, 교원 빨간펜, 세브란스병원, 인천국제공항공사, 한국중부발전, 한국서부발전, 한국수력원자력, 한국수자원공사, 농업정책보험금융원, 한국고용정보원, 충남대, 충북대, 송원대, 충북보건과학대, 청운대, 한국폴리텍대, 세종사이버대, 전북특별자치도, 경기 이천시, 경북 경주시, 전남 고흥군 등이다.
