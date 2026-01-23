산업정책연구원, ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 수상식 개최

  동아일보

  입력 2026년 1월 23일 14시 24분

‘2026 대한민국 브랜드 명예의 전당’ 수상식에서 금융·생활서비스 분야 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 산업정책연구원 제공
‘2026 대한민국 브랜드 명예의 전당’ 수상식에서 가전·모빌리티·산업재·공공 지자체 분야 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 산업정책연구원 제공
‘2026 대한민국 브랜드 명예의 전당’ 수상식에서 통신·유통·식품·소비재 분야 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 산업정책연구원 제공
‘2026 대한민국 브랜드 명예의 전당’ 수상식에서 뷰티·헬스케어·교육 분야 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 산업정책연구원 제공
‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 수상식이 지난 22일 서울 서초구 엘타워 그레이스홀에서 열렸다.

해당 수상식은 산업정책연구원이 주최하고 산업통상부, 중소벤처기업부, 서울과학종합대학원(aSSIST), 동아일보가 공동 후원한다. 국내 경제 및 산업 분야를 대표하는 우수 기업과 기관의 브랜드를 선정하고 치하하기 위해 제정됐다.

이날 수상식에는 총 60개 기업·기관과 65개의 브랜드 대표가 참석해 수상의 영광을 안았다. 신한은행, 하나은행, 농협중앙회, IBK기업은행, 메트라이프생명보험, 푸본현대생명보험, AXA손해보험, KT, LG유플러스, 넷플릭스서비시스코리아, 삼성전자, LG전자, SK렌터카, 불스원 헬스케어사업부, 롯데건설, 교원투어, kt m&s, 교원프라퍼티 키녹, 공차코리아, GC녹십자, 경동제약, 에이치엘비제약, 클래시스, CJ웰케어, HK이노엔, 제주특별자치도개발공사, 오비맥주, 뉴아이, 오에스피, 오토플러스, KT&G, 한경기획, GS차지비, 에쓰-오일, 에쓰-오일토탈에너지스윤활유, 유비온, 부경양돈협동조합, 유진메디케어, 교원 구몬, 교원 빨간펜, 세브란스병원, 인천국제공항공사, 한국중부발전, 한국서부발전, 한국수력원자력, 한국수자원공사, 농업정책보험금융원, 한국고용정보원, 충남대, 충북대, 송원대, 충북보건과학대, 청운대, 한국폴리텍대, 세종사이버대, 전북특별자치도, 경기 이천시, 경북 경주시, 전남 고흥군 등이다.

지희수 기자 heesuji@donga.com
댓글 0

