대우산업개발, 도시개발사업 본격 추진

대우산업개발이 도시개발사업 추진을 본격화한다.
대우산업개발은 지난 20일 포항시와 서울 여의도 하나증권 본사에서 ‘포항 영일대 주차장 부지 도시개발사업’에 대한 사업협약식을 진행했다. 이 자리에는 김승석 대우산업개발 대표이사를 비롯해 이강덕 포항시장, 포항오션포스트 컨소시엄 관계자 등이 참석했다.
이번 협약은 지난해 12월 체결한 업무협약(MOU) 후속 절차로, 2032년 완공을 목표로 사업이 본격 추진된다.
포항 영일대 주차장 부지 도시개발사업은 지역 관광 활성화와 도시 기능 고도화를 목표로 숙박·주차·주거·상업 기능 등이 결합된 복합개발로 추진된다. 총 사업비 3772억 원이 투입돼 약 6869㎡ 부지에 지하 4층~지상 26층 220실 규모의 특급호텔과 250면 이상 주차시설 및 공동주택, 근린생활시설 등이 조성된다.
이번 사업은 대우산업개발의 사업 전환 방향성을 보여주는 상징적인 프로젝트다. 대우산업개발은 단순 시공 중심이 아닌, 개발과 투자를 아우르는 전략적 사업의 일환으로 추진할 예정이다. 컨소시엄의 핵심 참여사로 개발 및 투자 전반에 관여하며 사업의 안정성과 수익성 등 장기적 가치 창출에 중점을 둘 계획이다.
김승석 대우산업개발 대표이사는 “포항 영일대 주차장 부지 도시개발사업은 개발을 기반으로 투자자로 전환해 나가는 대우산업개발의 전략적 방향성을 보여주는 바로미터가 될 것”이라며 “시행 지분 참여와 사업 구조 설계 및 금융사와의 협업 경험 등을 축적해 향후 자본시장과의 연계를 확대할 수 있는 기반으로 활용할 방침”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
