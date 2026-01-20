“굴착기가 결혼을?”…HD건설기계 ‘B급 감성’ 합병 홍보영상 화제

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 20일 11시 13분

글자크기 설정

HD건설기계가 제작한 합병 홍보 영상 장면. HD건설기계 제공
HD건설기계가 제작한 합병 홍보 영상 장면. HD건설기계 제공
영상1. 굴착기 두 대가 잔디밭에서 피크닉을 즐긴다. 이 중 한 대에는 면사포가 씌워져 있다. 잠시 후 두 굴착기는 버진로드를 함께 이동하며 결혼식을 올린다.

영상2. 굴착기 두 대가 서로 합체하더니 영화 ‘트랜스포머’처럼 로봇으로 변신해 발바닥에서 불을 뿜으며 달을 향해 날아간다. 달에서 방아를 찧던 토끼가 낯선 로봇의 등장에 멍하니 위를 쳐다본다.

HD건설기계가 제작한 합병 홍보 영상 장면. HD건설기계 제공
HD건설기계가 제작한 합병 홍보 영상 장면. HD건설기계 제공
두 영상은 모두 HD건설기계가 제작한 홍보 영상이다. 이 회사는 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어가 올해부터 합병해 새로 출범한 회사다. 영상 속 굴착기도 자세히 보면 한 대는 ‘HYUNDAI’, 다른 한 대는 ‘DEVELON’이라고 써 있다.

회사 측은 “두 회사의 합병을 홍보하기 위해 ‘B급 감성’으로 홍보하는 영상을 만들었다”고 설명했다. 홍보 효과는 확실했다. ‘굴착기 결혼식’ 영상은 인스타그램에서 2500만 회, ‘로봇’ 영상은 유튜브와 인스타그램을 합쳐 1900만 회 이상의 조회수가 나왔다. 여기에 스톱모션 크리에이터와 협업해 제작한 ‘고질라와 싸우는 굴착기’ 영상의 조회수까지 합치면 ‘B급 홍보 영상’의 총 조회수는 4300만 회 이상이라는 것이 회사 측 설명이다.

HD건설기계가 제작한 합병 홍보 영상 장면. HD건설기계 제공
HD건설기계가 제작한 합병 홍보 영상 장면. HD건설기계 제공
HD건설기계 관계자는 “일반 소비재가 아닌 중장비 회사의 합병을 대중적으로 알리기 위한 방법을 고심하다 이 같은 영상을 만들어 온라인에 게시했다”며 “특히 두 회사와 브랜드의 결합이 가지는 시너지 효과를 최대한 연출하기 위해 ‘결혼’과 ‘합체’라는 내용으로 AI를 활용해 영상을 제작했다”고 설명했다.

이원주 기자 takeoff@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스