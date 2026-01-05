사람 나이로 136세…세계 최고령 30세 고양이의 장수비결은?

현존하는 세계 최고령 고양이가 서른을 맞았다. 사람 나이로 계산하면 136세다. 2022년 26세의 나이로 기네스 세계기록에 ‘현존하는 최고령 고양이’로 등재된 이후 꾸준히 기록을 경신하고 있다.
미국 뉴욕포스트 등에 따르면 영국에 사는 세계 최고령묘 ‘플로시(Flossie)’는 지난해 12월29일 만 30번째 생일을 맞았다. 미국 동물병원협회에 따르면 고양이 나이 1살은 사람 나이 15살, 고양이 나이 2살은 사람 나이 24살로 계산한다. 이후부터는 1년에 4살씩 더한다.
갈색과 검은색 털을 가진 플로시는 길고양이 출신이다. 1995년 12월 29일 영국 머지사이드의 한 병원 인근에서 태어나 길고양이 무리 속에서 지내다 병원 직원에게 입양됐다. 이후 첫 주인과 약 10년을 함께 살았다. 주인이 세상을 떠난 뒤에는 그의 여동생 집에서 14년간 지냈다.
두 번째 주인마저 세상을 떠난 뒤에는 주인의 가족이 3년간 플로시를 돌봤다. 그러나 가족은 더 이상 기르기 어렵다고 판단해 보호소에 맡겼다. 이곳에서 플로시는 현재 주인인 비키 그린을 만나 새로운 삶을 시작했다.
플로시의 구체적인 나이는 보호소 측의 조사 결과 밝혀졌다. 보호소 측이 입양 과정에서 플로시의 의료기록을 추적해 실제 나이가 27세라는 사실을 확인했다. 이를 토대로 플로시는 2022년 12월 기네스 세계기록에 공식 등재됐다.
플로시의 장수 비결은 규칙적인 생활 습관이다. 보호소 측은 일정한 식사량과 충분한 수면, 무리가 가지 않는 사냥 놀이 등 안정적인 일과가 장수에 긍정적인 영향을 미쳤다고 설명했다. 플로시는 노령에 따른 청각 장애와 시력 저하 등 증세를 보이고 있긴 하다. 하지만 여전히 장난기와 호기심이 많다고 한다.
박성진 기자 psjin@donga.com
