미얀마, 쿠데타 4년10개월 만에 총선…군부 지원 정당 압승할 듯

2021년 군부 집권 이후 4년 10개월 만인 28일(현지 시간) 미얀마에서 총선이 치러졌다. 이번 선거는 민주 진영의 참여가 배제돼 군부 정권이 지원하는 정당의 압승이 예상된다. 투표소마다 군경이 배치되는 등 삼엄한 분위기 속에서 선거 참여 열기는 지난 총선에 비해 뚜렷이 식었다고 외신들은 전했다.
로이터 통신 등에 따르면 이날 미얀마 전국 330개 타운십(행정구역) 가운데 102곳에서 총선 1차 투표가 일제히 시작됐다. 직전 총선인 2020년 총선은 전국에서 같은 날 시행됐지만 군사쿠데타 이후 시작된 내전의 영향으로 이번 선거는 3차례에 걸쳐 진행된다. 1차 투표 이후 내년 1월 11일 100개 타운십, 같은 달 25일 63개 타운십에서 2,3차 투표가 잇따라 열린다. 반군 등이 장악한 나머지 65개 타운십은 현재로서는 투표가 예정돼 있지 않다. 군부 집권 이전인 2020년 총선은 전국에서 같은 날 치뤄졌다.
상원 224석 중 168석, 하원 440석 중 330석이 이번에 선출되며, 나머지 166석은 군 최고사령관이 임명한 현역 군인에게 배정된다. 총선이 끝나면 60일 안에 의회 간접 선거로 대통령을 선출한다.상원, 하원, 군 출신 의원들이 각각 자신들 중에서 부통령을 선출한 뒤 전체 의회가 부통령 3명 중에서 대통령을 뽑는 방식이다.
군사정권이 지원하는 통합단결발전당(USDP)이 선거에서 압승하고 민 아웅 흘라잉 사령관이 대통령직에 오를 가능성이 크다는 관측이 나온다. 이번 총선에는 총 6개 정당의 4963명이 후보자로 등록했다. 다만 아웅산 수치 미얀마 국가 고문이 이끄는 민주주의민족동맹(NLD) 등 군사 정권 치하에서 해산된 정당 40여곳은 이번 총선에서 후보를 내지 못했다. 2020년 총선 당시 NLD는 선출 의석의 80% 이상을 차지하며 압승을 거둔 바 있다.
AFP는 투표소마다 군인·경찰·친정부 민병대 등 병력이 배치되면서 각 투표소는 2020년 총선에 비해 상대적으로 한산한 모습을 보였다고 전했다. 일부 투표소에선 유권자들의 휴대전화 소지나 사진 촬영이 금지됐다. AFP 통신 집계에 따르면 양곤 도심 투표소 두 곳의 경우 이날 오전 6시 투표가 시작된 지 1시간 동안 투표한 사람은 100명 정도에 그쳤다.
