SKT, 국내 최초 5000억 파라미터 초거대 AI모델 공개한다

정부의 ‘독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델’ 1차 발표회가 30일로 다가온 가운데, SK텔레콤이 국내 최초 5000억 파라미터(매개변수) 규모의 초거대 AI 모델을 개발했다고 28일 밝혔다.
SK텔레콤 컨소시엄이 이번에 개발한 ‘A.X K1’ 모델은 총 5190억 개의 매개변수로 구성됐다. 다만 사용자 요청에 의해 추론 작업을 할 때에는 약 330억 개의 매개변수가 활성화되는 구조다. 초거대 규모로 학습을 하되, 필요한 경우에는 최대한 가벼운 사양으로 동작할 수 있도록 설계된 것이다. 매개변수란 AI 모델이 학습을 통해 표현할 수 있는 정보의 복잡도를 가늠하는 지표로, 규모가 클수록 더 복잡한 패턴을 학습할 잠재력이 커진다.
영어를 주로 사용하는 다른 AI 모델과 달리 처음부터 한국어로 학습하도록 설계된 것도 ‘A.X K1’의 특징이다. 이 같은 한국어 특화 능력 덕분에 우리나라의 문화, 경제, 역사를 잘 아는 국민 맞춤형 서비스를 만드는 데 적합하다는 설명이다. SK텔레콤 컨소시엄은 ‘A.X K1’을 국내 AI 생태계의 다양한 기업들에 오픈소스로 개방할 계획이다. 모델 개발에 활용된 학습 데이터의 일부도 공공·민간 플랫폼에 공개할 방침이다.
한편 SK텔레콤을 비롯해 ‘국가대표 AI’로 선정된 5개 컨소시엄은 30일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 ‘독자 AI 파운데이션 모델‘ 1차 발표회에 나선다. 독자 AI 파운데이션 모델 구축은 ‘AI 3대 강국’으로 도약하겠다는 이재명 대통령의 주요 공약인 ‘모두의 AI’를 뒷받침하는 사업이다. 국가대표 AI로 선정된 컨소시엄은 △네이버클라우드 △업스테이지 △SK텔레콤 △NC AI △LG AI연구원 5개 팀이다.
이들 정예팀은 AI 모델 시연 등 개발 성과를 발표하며, 일반 참관객들을 위한 체험 부스도 운영한다. 과학기술정보통신부는 1차 평가 결과를 내년 1월 15일 이전에 발표한다. 6개월마다 평가를 거쳐 최종 2개 팀이 남을 때까지 1개 팀씩 탈락한다. 최종 선발된 2곳은 2027년까지 그래픽처리장치(GPU) 등 전폭적 지원을 받게 된다.
