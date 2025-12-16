AI 거품우려-반도체 부진에…코스피 4000선 내줘

  • 동아일보

글자크기 설정

코스피가 전 거래일(4090.59)보다 91.46포인트(2.24%) 내린 3999.13에 장을 마친 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 종가가 보이고 있다. 코스닥지수는 전 거래일(938.83)보다 22.72포인트(2.42%) 하락한 916.11에 거래를 종료, 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1471.0원)보다 6.0원 오른 원에 마감했다. 2025.12.16 서울=뉴시스
코스피가 전 거래일(4090.59)보다 91.46포인트(2.24%) 내린 3999.13에 장을 마친 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 종가가 보이고 있다. 코스닥지수는 전 거래일(938.83)보다 22.72포인트(2.42%) 하락한 916.11에 거래를 종료, 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1471.0원)보다 6.0원 오른 원에 마감했다. 2025.12.16 서울=뉴시스
코스피가 외국인의 1조 원이 넘는 투매에 4000선을 내줬다. ‘인공지능(AI) 거품론’ 우려와 앞으로 발표될 미국 경제지표에 대한 경계감 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

16일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 2.24% 떨어진 3,999.13으로 장을 마쳤다. 이날 코스피는 0.07% 오른 4,093.32로 개장했으나 하락 마감했다. 이날 장중 3,996.23까지 떨어지기도 했다. 코스피는 이달 3일 4,036.30으로 4000선을 탈환한 이후 10거래일 만에 4000선을 밑돌았다.

코스피의 하락은 외국인이 이끌었다. 이날 개인은 1조2576억 원 순매수했으나 외국인은 1조301억 원, 기관은 2287억 원 순매도 했다. 코스닥지수도 2.42% 하락한 916.11에 거래를 마쳤다.

코스피가 하락한 이유는 미국의 AI 관련주 약세에 따른 반도체 업종 부진 때문으로 분석된다. 15일(현지 시간) 반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체지수는 0.61% 하락했고, AI 반도체 기업인 브로드컴은 이날 5.59% 급락하며 3거래일 연속 떨어졌다. 또, 이번 주 발표될 예정인 소비자물가지수 등 미국의 주요 경제지표 발표를 앞두고 투자자들 사이에서 경계 심리가 형성된 영향도 있는 것으로 보인다.
#코스피#외국인투자자#투매#AI 거품론#인공지능#반도체
이호 기자 number2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스