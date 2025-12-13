르세라핌 상하이 사인회 돌연 취소…中-日 갈등 여파

중국과 일본 사이 갈등으로 ‘한일령(限日令·일본 대중문화 콘텐츠 유입 제한)’이 내려진 가운데 우리나라 K팝 업계에도 불똥이 튀고 있다.
13일 가요계에 따르면 최근 K팝 그룹에 일본인 멤버가 포함됐을 경우 중국 현지 행사 자체가 취소되거나 일본인 멤버만 배제되는 사례가 지속되고 있다.
걸그룹 르세라핌은 14일 중국 상하이에서 열 예정이던 첫 번째 싱글 ‘스파게티(SPAGHETTI)’ 팬 사인회를 취소했다.
행사를 주최한 메이크스타는 SNS를 통해 “불가항력으로 인하여 여러 유관부서와의 신중한 논의 끝에 부득이하게 취소를 결정했다”고 밝혔다.
최근 일본 가수의 중국 공연이 취소됐을 때도 주최 측은 ‘불가항력’을 이유로 내세웠다. 이를 두고 중국 당국의 압박 때문이라는 분석이 설득력을 얻고 있다.
르세라핌 멤버 다섯명 가운데 사쿠라·카즈하 두 멤버는 일본인이다.
르세라핌 외에도 그룹 클로즈유어아이즈는 6일 중국 항저우에서 팬 미팅을 진행하는 동안 일본인 멤버 켄신이 빠졌다.
