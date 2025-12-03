‘트럼프 개입 논란’ 온두라스 대선 개표 중단 후 재개…오후2시 기준 중도 후보가 앞서

도널드 트럼프 미국 대통령 개입 논란 속에 지난달 30일 치뤄진 중남미 온두라스 대통령 선거가 1일 개표 공개 일시 정지를 겪었다. 개표 공개가 재개된 현재 중도 성향 후보가 트럼프 대통령이 지지하는 우파 후보를 근소하게 앞서고 있지만 개표 사무 혼란으로 부정선거 의혹이 제기되면서 진통이 예상된다.
앞서 1일 온두라스에서는 후보별 예비 득표수와 득표율 자료가 개표율 57.03%에 멈춘 채 24시간 넘게 갱신되지 않는 일이 벌어졌다. 당시는 우파 성향 국민당의 나스리 티토 아스푸라 후보(67)가 중도 성향의 자유당 소속 살바도르 나스라야 후보(72)를 불과 515표 차이로 이기고 있는 상황이었다.
오후 2시부터 다시 공개된 개표 현황에 따르면 개표율 68% 기준 나스라야 후보가 9129표 차로 역전해 아스푸라 후보를 앞서고 있다. 좌파 집권당 후보인 릭시 몬카다 후보(60)는 3위로 낙선이 확실시 되고 있다.
현지 언론은 온두라스 선관위 예비 결과 전송 시스템을 담당하는 업체가 자사 인프라에 비정상적 서비스 거부(DoS) 해킹 시도와 유사한 상황을 감지했다고 전했다. 2일 온두라스 선거관리위원회(CNE)는 “기술적 문제로 개표 현황 업데이트가 되지 않았다”면서 “국민 여러분께서는 평정심을 유지하길 바라며, 각 정당 관계자와 취재진이 관련 상황을 모니터링할 수 있는 공간을 마련해 개표 과정을 실시간으로 확인할 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다. 30일에는 선관위 홈페이지가 먹통이 되기도 했다.
이처럼 개표 관련 사무가 혼란을 빚으면서 투명성 시비에 불이 붙었다. 1일 3위로 뒤쳐진 집권 좌파 정당은 다른 정당들이 선거 과정을 조작했다고 비판했다. 우파 후보를 지지하는 트럼프 대통령 역시 자신의 트루스소셜에 “온두라스가 대선 결과를 바꾸려 하고 있다”고 주장했다.
온두라스 대선은 트럼프 미 대통령의 우파 아스푸라 후보 공개 지지 논란과 함께 치러졌다.
트럼프 대통령은 지난달 26일 “난 온두라스 국민이 자유와 민주주의를 위해 투표하고, 아스푸라를 대통령으로 선출하기를 바란다”라고 적은 데 이어 마약 밀매 유죄로 45년 형을 받고 미국에 복역 중이던 후안 오를란도 에르난데스(57) 온두라스 전 대통령(2014∼2022년 재임)을 이날 사면했다. 석방된 에르난데스 전 대통령은 우파 국민당 소속이었으며, 트럼프 대통령 집권 1기 때 협력 관계를 유지한 바 있다.
댓글 0