덕성여대, 공기업 맞춤형 취업대비반 온라인 특강 진행

덕성여자대학교 대학일자리본부는 공기업·공공기관 취업을 준비하는 학생들을 위해 취업대비반 프로그램을 운영하고 있다고 28일 밝혔다.
덕성여대는 지난 3일부터 6일까지 4일간 온라인 줌으로 ‘2025년도 공기업 취업 전략 특강’과 ‘NCS 문제 풀이)’ 수업을 진행했다.
이번 프로그램은 공기업 채용 필기 전형 대비와 함께 직무 이해도 및 실전 취업경쟁력 제고를 목표로 구성됐다.
교육 과정은 날짜별로 핵심 역량에 맞춘 단계별 커리큘럼으로 진행됐다. 첫째 날인 3일에는 공기업 채용 트렌드 분석과 NCS 표준 직무기술서를 활용한 직무분석, NCS 기반 입사지원서 작성 전략 등 공기업 취업전략 및 입사서류 특강이 이뤄졌다.
둘째 날인 4일에는 응용수리, 기초연산·응용계산 등을 중심으로 필기시험 대비 수리 능력 강화 교육이 진행됐다.
셋째 날인 5일에는 상황추론, 문제 처리능력 중심의 의사소통 영역 훈련이, 마지막 날인 6일에는 문제 인식·분석과 해결 방안 도출을 다루는 문제해결 능력 집중 훈련이 이어졌다.
이호림 대학일자리본부장은 “공기업 취업을 희망하는 학생들에게 채용 트렌드 이해부터 필기 대비까지 한 번에 제공하는 실전형 교육이 큰 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 학생 수요에 기반한 맞춤형 취업역량 지원을 지속하겠다”고 밝혔다.
덕성여대는 고용노동부 청년 취업 지원 인프라 구축 사업인 대학일자리플러스센터 운영대학으로서, 체계적인 취업 준비 프로그램을 꾸준히 확대해 오고 있다. 앞으로도 프로그램을 확대해 청년들의 안정적 진로 설계와 취업 경쟁력 강화를 적극 지원할 계획이다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
