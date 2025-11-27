반도건설, 위험성평가 우수사례 발표대회 건설분야 대상 수상

반도건설이 고용노동부와 한국산업안전보건공단이 주최한 ‘2025년 위험성평가 우수사례 발표대회’에서 건설분야 대상을 수상했다.
올해 대회에는 건설부문만 259개 현장이 참여해 예비심사를 거쳤다. 설계 단계부터 다국적 근로자 번역 지원, 상시 위험성평가 등 현장 중심의 개선 사례가 집중적으로 소개됐다. 본선에서는 16개 기업이 최종 발표를 진행했다.
반도건설은 고양장항지구 M-1블록 ‘카이브유보라’ 현장에서 적용한 ▲AI 자동번역 기반 다국적 근로자 소통 시스템 ▲수시위험성평가를 통한 위험요소 사전 제거 ▲근로자 의견 청취 후 즉각적인 프로세스 보완 등 실질적 개선 효과가 높은 사례를 제시해 좋은 평가를 받았다.
협력사 안전 역량 강화도 지속해왔다. 반도건설은 협력사 대표·임원을 대상으로 연 2회 안전보건체계 구축 교육을 시행하고, 자체 위험성평가 우수사례 경진대회를 통해 개선 사례를 발굴·확산하고 있다. 이를 기반으로 6년 연속 중대재해 ‘제로’를 달성했다. 올해 7년 연속 목표 달성도 눈앞에 두고 있다.
이정렬 반도건설 시공부문 대표는 “첨단 기술을 접목한 스마트 안전관리와 자율적 안전문화를 확산해 건설업의 안전 기준을 선도하겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0