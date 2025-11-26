폭스바겐코리아, ‘아틀라스 윈터 글램핑’ 참가자 모집

폭스바겐코리아가 내달 진행되는 ‘아틀라스 윈터 글램핑’ 참가자를 모집한다.
이번 행사는 기존 아틀라스 차주와 아틀라스에 관심 있는 예비 고객들을 대상으로 진행된다. 아틀라스 윈터 글램핑에서는 신차의 다재다능한 능력과 패밀리 SUV로서의 실용성을 체험할 수 있는 프로그램이 마련될 예정이다. 특히 실제 아웃도어 환경에서 차량 공간 활용성 및 안정적인 주행 성능, 다양한 편의 기능을 직접 경험할 수 있는 기회가 제공된다.
아틀라스 행사는 ▲12월 19~20일 ▲1월 2~3일 ▲1월 9~10일 ▲1월 16~17일 등 총 4주 간 1박 2일로 경기도 양평 글램핑존에서 열린다. 참여자들은 현장 개별 공간에서 글램핑을 자유롭게 즐길 수 있다. 아틀라스 현장 전시 및 시승, 인터뷰 등 다양한 프로그램도 함께 운영된다. 행사 참가자 전원에게는 폴크스바겐 기념품이 증정될 예정이다.
참가신청은 폭스바겐코리아 공식 네이버 블로그와 공식 인스타그램 내 신청 링크에서 할 수 있다. 모집 기간은 내달 4일까지다. 당첨자는 이튿날 발표된다.
신동협 폭스바겐코리아 마케팅커뮤니케이션 상무는 “아틀라스 윈터 글램핑은 가족과 함께하는 SUV의 여유로움을 가장 감성적으로 체험할 수 있는 캠페인”이라며 “연말 시즌을 맞아 고객들이 아틀라스와 함께 따뜻한 추억을 만들고 고객 간 교류를 통해 폭스바겐 브랜드가 추구하는 패밀리 SUV의 진정한 가치를 직접 보길 바란다”고 말했다.
한편, 아틀라스는 동급 최대 수준의 넉넉한 적재 공간과 2·3열 풀 플랫 폴딩 기능으로 겨울 캠핑 시즌을 더욱 편안하고 자유롭게 즐길 수 있는 대형 SUV다. 야외 활동에 필요한 부피가 큰 장비, 짐들을 손쉽게 적재할 수 있는 것이 특징이다. 6인승 또는 7인승의 유연한 시트 구성을 통해 가족 단위 고객은 물론 다양한 활동을 즐기는 소비자에게도 폭넓은 활용성을 제공한다. 또한 강력한 주행 성능과 우수한 안정성, 그리고 폴크스바겐 특유의 정제된 주행 감각을 바탕으로 일상과 레저를 모두 아우르는 다재다능한 SUV로 평가받고 있다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0