경기 평택시, 내달 20일 ‘정시 입시설명회 및 컨설팅’ 개최26일부터 사전접수

대학별 지원 전략·맞춤 상담
경기 평택시는 다음 달 20일 오전 10시 시청 대회의실에서 ‘2026학년도 정시 대비 입시설명회 및 컨설팅’을 연다고 25일 밝혔다. 이날 설명회에는 최승후 경기도 대입진학지도 특별전형 연구팀장이 강사로 나서 2026학년도 수능 성적 분석, 대학별 지원 전략, 지원 가능 점수 분석 등을 주제로 특강을 진행한다.
오후 1시부터는 40분 단위로 개별 상담 방식의 ‘1대 1 맞춤형 진학 컨설팅’도 마련된다. 수능 성적을 기반으로 희망 대학과 학과 등 개인별 입시 전략 수립을 지원할 예정이다. 학부모와 학생이 동반 상담을 받을 수 있으며, 참가자는 수능 성적표와 학교생활기록부를 지참해야 한다.
사전 접수는 이달 26일 오전 9시부터 ‘평택시 대학입시설명회’ 누리집을 통해 신청할 수 있다. 설명회는 150명, 1대 1 맞춤형 진학 컨설팅은 60명을 선착순으로 모집한다.
평택시 관계자는 “정시 전형은 대학별 환산 방식에 따라 점수 유불리가 달라지는 만큼, 환산 과정을 반영한 전략 수립이 중요하다”며 “수험생과 학부모에게 최신 입시 정보를 제공해 정시 지원 방향 설정과 대학 진학 설계에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
