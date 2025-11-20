박준형 에이브의원 원장 “줄기세포 기반 이너뷰티 시술, 피부 재생·전신 항산화 효과”

에이브의원이 고농도 줄기세포와 성장인자를 활용한 항노화 프로그램을 운영하고 있다고 20일 밝혔다.
에이브의원 측은 해당 프로그램이 세포 수준에서의 회복을 목표로 한다고 설명했다. 나이가 들면서 나타나는 콜라겐 감소와 세포 재생 능력 저하에 따라 달라지는 피부 상태를 환자별 컨디션에 맞춰 관리하는 방식이다.
시술에는 FDA 등록·CE 인증을 받은 미라셀(MIRACELL)의 ‘스마트엠셀(SMART M-CELL)’이 사용되며, 고농도 줄기세포와 성장인자를 포함한 멀티셀 성분을 활용한다.
박준형 에이브의원 원장은 “최근 노화 지연이나 피부 컨디션 회복을 위해 줄기세포 시술을 찾는 사례가 늘고 있다”며 “세포 기능 회복을 통해 피부 안팎의 균형을 관리하는 데 도움이 된다”고 말했다. 그는 “줄기세포가 활성산소 감소, 염증 반응 완화, 피부톤 유지, 콜라겐·엘라스틴 재생 촉진 등에 기여해 전신 회복 효과도 기대할 수 있다”고 설명했다.
박 원장은 “줄기세포 시술은 외적 개선보다 세포 활력 회복에 목적을 둬야 한다”며 “CD34+ 줄기세포 표지자 함유 여부와 세포 생존율이 시술 효과를 좌우하는 만큼 이를 확인하는 과정이 필요하다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지