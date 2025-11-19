국힘 “쿠팡 오찬, 與 관리 특검 실체” vs 서영교 “악의적 공작 법적 조치”

국민의힘은 더불어민주당 소속 국회 법제사법위원인 서영교 의원의 ‘쿠팡 임원 오찬’ 논란에 대해 “시작도 전에 오염된 민주당 관리 특검의 실체”라고 비판했다. 서 의원은 “악의적 공작”이라며 법적 조치를 예고했다.
국민의힘 박성훈 수석대변인은 19일 논평에서 “서 의원은 ‘대한변협과 만났을 뿐, 쿠팡 관계자와 만난 것은 아니다’고 잡아떼고 있지만 해당 인사는 민주당 보좌관 출신이자 쿠팡 상무 신분을 그대로 유지한 채 대한변협 정무이사를 겸하고 있는 사람”이라며 “이런 인물을 두고 ‘쿠팡 관계자가 아니다’고 주장하는 것은 국민을 기만하는 억지 해명일 뿐이다”고 비판했다. 서 의원과 김정욱 대한변호사협회장, 쿠팡 상무 이모 씨는 검찰의 쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹을 수사하는 상설특검 임명 하루 만인 18일 오찬을 한 사실이 알려진 바 있다.
박 수석대변인은 “시작도 전에 오염된 ‘민주당 관리 특검’이며, 특검이 민주당 손바닥 안에 있다는 방증”이라며 “민주당이 밀어붙인 특검이 정말로 진실을 밝히기 위한 특검인지 아니면 정치적 활용을 위한 특검인지 의문”이라고 했다. 그러면서 “민주당은 즉시 서 의원의 오찬 경위를 투명하게 공개해야 된다”며 “서 의원도 국정감사에서 쿠팡을 강하게 질타하며 특검을 촉구하던 본인의 모습과 정작 특검 출범 직후 쿠팡 임원과 같은 테이블에 앉아 있던 현실 사이의 괴리를 먼저 설명해야 할 것”이라고 목소리를 높였다.
반면 서 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 법적 조치 등 강경 대응을 예고했다. 서 의원은 “저는 (쿠팡이 아닌) 대한변협과 만났다. 국회의원으로서 대한변협은 담당하는 직능단체다”라며 “대한변협에 수행을 온 사람들이 같이 있었을 뿐 이 모임에선 쿠팡의 ‘쿠’자도 나오지 않았다”고 주장했다. 그러면서 서 의원은 “어떤 인간이 어떻게 공작했는지 다 찾아내도록 하겠다”며 “국민의힘 논평에 대해서도 법적 조치 취하도록 하겠다”고 밝혔다.
