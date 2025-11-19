빈살만, 美에 ‘1조 달러 투자보따리’…트럼프는 ‘F-35 수출’로 화답

사우디아라비아의 실권자 무함마드 빈살만 왕세자가 18일 미국 워싱턴 백악관에서 도널드 트럼프 대통령과 회담을 갖고 1조 달러(약 1470조 원)의 대(對)미 투자를 약속했다. 트럼프 대통령은 사우디에 대당 최대 1억210만 달러(약 1495억 원)에 달하는 최신 스텔스 전투기 F-35를 팔겠다며 화답했다. 그간 중동의 핵심 동맹인 이스라엘에만 최신식 전투기를 판매했던 원칙을 깨고 사우디에도 ‘최고 사양 전투기’ 수출을 약속한 것이다.
특히 트럼프 대통령은 사우디를 ‘주요 비(非) 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹(Major Non-NATO Ally·MNNA)’으로 지정하며 군사 지원 확대 뜻도 밝혔다. 주요 비나토 동맹으로 지정되면 미국의 군사 장비를 신속하게 구매할 수 있는 등 국방 협력 수준이 높아진다. 이란 등의 위협을 막기 위해 사우디는 오래전부터 미국과의 군사 협력 확대를 추진해왔다.
● 사우디를 ‘주요 비나토 동맹’으로 지정하며 군사 협력 수준 높여
무함마드 왕세자는 이날 2018년 3월 이후 약 7년 반 만에 미국을 방문했다. 트럼프 대통령은 정식 국가원수가 아닌 무함마드 왕세자에게 오찬과 만찬을 모두 제공했다. 백악관 상공에 그를 환영하는 미군 전투기를 띄우는 등 사실상 ‘국빈’으로 대접했다. 회담에서는 “당신이 내 친구라는 사실이 영광”이란 표현까지 쓰며 추켜세웠다.
무함마드 왕세자 또한 올 5월 트럼프 대통령이 사우디를 찾았을 때 약속했던 6000억 달러의 투자를 1조 달러로 늘리겠다고 화답했다.
트럼프 대통령은 ‘사우디에 판매되는 F-35가 이스라엘 공군이 사용하는 F-35와 동일한 기종이냐’는 취재진의 질문엔 “거의 동일한 기종이며, 사우디는 훌륭한 동맹”이라고 답했다.
F-35는 미 방위산업 기업 록히드마틴이 제작하는 최첨단 전투기로 스텔스, 첨단 정보 처리 기능 등을 갖췄다. 미 의회는 2008년 이스라엘이 중동의 잠재적 적대국보다 군사력 우위에 설 수 있도록 보장하는 ‘QME(Qualitative Military Edge·질적 우위)’ 정책을 법제화했다.그간 사우디는 QME 정책 때문에 F-35를 구매할 수 없었지만 트럼프 대통령이 의회 승인 없이 이스라엘 수준의 F-35 판매를 약속해 논란이 예상된다.
로이터통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 만찬에서 양국의 군사 협력 강화를 위해 사우디를 주요 비나토 동맹으로 지정한다고 밝혔다. 미국의 비나토 동맹은 한국 일본 호주 이스라엘 이집트 요르단 카타르 쿠웨이트 등 19개국이다. 미국 국방부(전쟁부) 등과의 협력 수준이 높아지고 다양한 우대 조치가 제공된다. 다만 나토처럼 자동적으로 ‘상호 방위’ 의무를 지지는 않는다.
이날 만찬에는 미국의 정재계 주요 인사가 총출동했다. 트럼프 2기 행정부에서는 JD 밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관, 스콧 베선트 재무장관, 하워드 러트닉 상무장관, 피트 헤그세스 국방장관, 마이크 존슨 하원의장 등이 참석했다.
재계에서도 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO), 팀 쿡 애플 CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 리사 수 AMD CEO, 메리 배라 제네럴모터스 CEO, 알렉스 카프 팔란티어 CEO, 켈리 오트버그 보잉 CEO, 제임스 타이클렛 록히드마틴 CEO 등 자리했다. 대통령의 장남 트럼프 주니어도 동석했다.
● 까슈끄지 암살 의혹 ‘면죄부’ 논란
트럼프 대통령이 이번 회담을 계기로 무함마드 왕세자에게 ‘자말 카슈끄지 살해 사건’에 대한 사실상의 면죄부를 줬다는 분석도 나온다. 카슈끄지는 워싱턴포스트(WP) 등에 사우디 왕실의 독재 정치를 비판하던 글을 쓰던 사우디의 반정부 언론인. 그는 2018년 10월 튀르키예 이스탄불의 주사우디 총영사관에서 살해됐고, 2021년 2월 미국 중앙정보국(CIA)은 “무함마드 왕세자가 이 암살을 직접 승인했다”는 보고서를 공개했다.
하지만 트럼프 대통령은 이날 메리 브루스 ABC방송 기자가 관련 질문을 하자 “손님을 당황하게 한다. 그(무함마드 왕세자)는 아무 것도 몰랐다”며 강하게 반발했다. 무함마드 왕세자도 자신의 의도와 무관한 사건이라는 기존 입장을 고수했다.
트럼프 대통령은 자신의 가족 회사 트럼프오거니제이션이 사우디 측과 여러 사업을 벌이는 것에 따른 ‘이해 충돌’ 논란도 부인했다. 그는 “나는 사업을 떠났고, 내 에너지의 100%를 나라에 쏟고 있다”고 주장했다.
