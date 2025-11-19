트럼프 지지율 38%, 재집권 뒤 최저…고물가에 ‘엡스타인’ 덮쳐

  • 입력 2025년 11월 19일 11시 23분

도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지 시간) 백악관 집무실에서 연방정부 재가동을 위한 임시 예산안 서명에 앞서 발언하고 있다. 이로써 미국 역사상 최장기인 43일간의 연방정부 셧다운이 종료됐으며 저소득층 영양보충지원프로그램인 스냅(SNAP) 등이 정상화됐다. 2025.11.13 [워싱턴=AP/뉴시스]
도널드 트럼프 미국 대통령의 국정수행 지지율이 30%대로 떨어지며 재집권 후 최저치를 기록했다. 관세 인상에 따른 고물가 여파에 더해 월스트리트 출신의 억만장자 성범죄자인 제프리 엡스타인의 사건에 휘말렸다는 의혹 역시 발목을 잡은 것으로 분석된다.

로이터통신이 여론조사회사 입소스에 의뢰해 14∼17일 미국 성인 1017명을 대상으로 실시해 18일(현지 시간) 공개한 여론조사 결과(표본오차 ±3%포인트)에 따르면 트럼프 대통령의 지지율은 38%로 나타났다. 트럼프 대통령의 집권 2기 행정부 출범 당시 지지율 47%보다 9%포인트 내려간 것으로 재집권 이후 최저치다. 트럼프 대통령의 집권 1기 최저 지지율은 33%였다. 민주당 소속인 전임 조 바이든 대통령이 기록한 지지율 최저치 35%였다.

로이터 통신은 “미국인들은 그의 생활물가와 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인 조사 관련 처리에 불만인 것으로 나타났다”고 전했다. 트럼프 대통령이 생활물가 관리를 잘하고 있다는 응답자는 26%로 이달 초 조사 때 29%에서 더 떨어졌다. 반면 물가 관리를 잘못한다는 응답자는 65%로 훨씬 높았다. 공화당원 중에서도 3분의 1이 이 분야 정책 수행에 부정적인 인식을 보였다.

엡스타인 사건 처리 방식에 대해서도 불만이 많았다. 트럼프 행정부가 엡스타인의 고객 관련 정보를 은폐하고 있다고 믿는 응답자는 70%에 달했다. 이 가운데 민주당원은 87%였으며, 공화당원도 60%나 됐다. 트럼프의 엡스타인 사건 처리 방식을 지지한 응답자는 20%에 불과했다.

로이터는 “이번 여론조사는 유권자들이 경제 정책에서 더 나은 접근을 하고 있다고 보고 있음에도 불구하고, 트럼프 대통령의 약화하는 인기는 내년 중간 선거에서 공화당을 더욱 취약하게 만들 수 있다”고 짚었다.

