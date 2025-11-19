트럼프 지지율 38%, 재집권 뒤 최저…고물가에 ‘엡스타인’ 덮쳐

도널드 트럼프 미국 대통령의 국정수행 지지율이 30%대로 떨어지며 재집권 후 최저치를 기록했다. 관세 인상에 따른 고물가 여파에 더해 월스트리트 출신의 억만장자 성범죄자인 제프리 엡스타인의 사건에 휘말렸다는 의혹 역시 발목을 잡은 것으로 분석된다.
로이터통신이 여론조사회사 입소스에 의뢰해 14∼17일 미국 성인 1017명을 대상으로 실시해 18일(현지 시간) 공개한 여론조사 결과(표본오차 ±3%포인트)에 따르면 트럼프 대통령의 지지율은 38%로 나타났다. 트럼프 대통령의 집권 2기 행정부 출범 당시 지지율 47%보다 9%포인트 내려간 것으로 재집권 이후 최저치다. 트럼프 대통령의 집권 1기 최저 지지율은 33%였다. 민주당 소속인 전임 조 바이든 대통령이 기록한 지지율 최저치 35%였다.
로이터 통신은 “미국인들은 그의 생활물가와 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인 조사 관련 처리에 불만인 것으로 나타났다”고 전했다. 트럼프 대통령이 생활물가 관리를 잘하고 있다는 응답자는 26%로 이달 초 조사 때 29%에서 더 떨어졌다. 반면 물가 관리를 잘못한다는 응답자는 65%로 훨씬 높았다. 공화당원 중에서도 3분의 1이 이 분야 정책 수행에 부정적인 인식을 보였다.
엡스타인 사건 처리 방식에 대해서도 불만이 많았다. 트럼프 행정부가 엡스타인의 고객 관련 정보를 은폐하고 있다고 믿는 응답자는 70%에 달했다. 이 가운데 민주당원은 87%였으며, 공화당원도 60%나 됐다. 트럼프의 엡스타인 사건 처리 방식을 지지한 응답자는 20%에 불과했다.
로이터는 “이번 여론조사는 유권자들이 경제 정책에서 더 나은 접근을 하고 있다고 보고 있음에도 불구하고, 트럼프 대통령의 약화하는 인기는 내년 중간 선거에서 공화당을 더욱 취약하게 만들 수 있다”고 짚었다.
