서울 올가을 첫 영하권 추위… 내일도 ‘출근길 꽁꽁’

하루새 기온이 5~10도가량 큰폭으로 떨어지며 18일 오전 서울이 올 가을 들어 첫 영하권의 기온을 보이는 등 전국에 추위가 닥쳤다. 20일 평년 수준의 기온을 회복하겠지만 19일에도 아침에는 기온이 영하로 떨어져 본격적인 겨울 날씨가 시작된다.
기상청에 따르면 이날 아침 강원 화천은 영하 12.1도, 철원 영하 11.9도, 횡성은 영하 9.5도 등 강원 내륙을 중심으로 곳곳에서 영하 10도 안팎의 기온을 보였다. 서울도 노원구 영하 5.6도, 중구 영하 3.6도 등 대부분 지역에서의 기온이 영하권에 머물렀고 바람이 강하게 불어 체감온도는 이보다 더 낮았다. 18일 동쪽 지역 내륙을 중심으로는 한파특보가, 서해안을 중심으로는 강풍특보가 발효 중이다.
19일까지 추운 날씨가 이어지다가 20일 기온이 소폭 회복되며 평년 수준을 회복할 전망이다. 그러나 20일 이후에도 아침 최저기온은 영하로 내려가며 전국이 본격적인 겨울에 진입할 것으로 보인다. 19일 아침 최저기온은 영하 7~영상 5도, 낮 최고기온은 6~12도로 예보됐다. 20일은 아침 최저 영하 4~영상 6도, 낮 최고 9~15도로 예상된다. 18일부터 내리기 시작한 비로 제주도 산지에는 20일까지 1~5cm의 눈이 내릴 가능성이 있다.