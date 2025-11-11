1호선 인근 ‘회천중앙역 파라곤’ 정당계약 실시

라인그룹 회천중앙역 파라곤 정당계약이 오는 12일까지 진행된다.
단지는 경기도 양주시 회정동 일원에 지하2층~지상 최고 29층, 8개동, 전용면적 72~84㎡ 총 845가구 규모로 조성 예정이다. 도서관과 북카페, 음악연습실 등 다양한 커뮤니티 시설이 마련된다. 분양가상한제가 적용돼 합리적인 분양가도 갖춘 것이 특징이다.
단지가 들어서는 회천신도시는 서울과의 물리적 거리보다, 실제 출퇴근에 소요되는 시간이 상대적으로 짧은 시간 효율형 지역으로 주목받고 있다. 이곳 일대에는 현재 수도권 전철 1호선 덕계역과 덕정역이 지나간다. 청량리역까지는 약 40분대, 서울역도 1시간 내 이동할 수 있다. 여기에 GTX-C노선이 덕정역을 기점으로 2028년 개통을 목표로 추진 중이라 향후 삼성역까지 20분대 이동이 가능할 전망이다.
도로망을 통한 서울 접근성도 우수하다. 세종~포천고속도로와 수도권 제1순환고속도로를 이용하면 회천신도시에서 서울 상봉, 태릉입구 일대까지 30분 이내, 강남권까지는 40분대 이동이 가능하다. 오는 2030년 개통 예정인 서울~양주고속도로까지 더해지면 서울과의 연결성이 한층 향상될 것으로 보인다.
부동산R114에 따르면 올해 경기지역의 3.3㎡당 평균 분양가는 2037만원으로 관련 통계 조사 이래 처음으로 2000만원을 넘어섰다. 하지만 회천신도시는 여전히 1400만원 안팎 수준을 유지하고 있다.
단지는 회천중앙역(예정)이 도보 5분 거리에 위치하며, GTX-C노선의 기점역인 덕정역 역시 가까워 광역 교통망 수혜도 동시에 누릴 수 있다. 회천새봄초가 도보 2분 거리에 내년 9월 개교 예정이다. 유치원과 중·고교 예정부지도 가깝다. 학교 건립에 따라 주변에 학원가가 형성되면 교육환경은 더욱 향상될 것으로 기대된다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
