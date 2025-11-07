李 “과학기술 전폭 지원…실패 두려워 않고 도전할 기회 보장”

이재명 대통령이 7일 “역사를 돌아보면 과학과 기술에 적극 투자한 국가는 번영을 이뤘고, 이를 소홀히 한 국가는 쇠퇴했다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 페이스북을 통해 “과학기술 강국으로 거듭날 대한민국을 기대한다”며 “새로운 시도에는 실패가 따르기 마련이다. 그렇기에 실패를 두려워하지 않고 도전할 수 있는 기회를 보장하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.
이어 “조선시대 세종대왕과 정조대왕은 과학기술 인재를 신분과 상관없이 중히 여기며, 국가 발전에 이바지하도록 했다”고 했다. 그러면서 “우리의 역사는 과학기술을 국가 발전의 핵심 동력으로 삼아야 하는 이유를 명확히 보여준다”고 말했다.
그러면서 “‘과학기술도시’ 대전에서 만난 우리 과학기술인들이 열정과 호기심을 바탕으로 자유롭게 도전하며, 혁신의 길을 개척할 수 있도록 지원과 투자를 아끼지 않겠다”고 말했다.
이어 “우리 아이들이 다시 과학인을 꿈꾸며, 장래희망으로 ‘과학자’를 적어내는 과학기술 강국 대한민국을 기대해본다”고 덧붙였다.
앞서 이 대통령은 이날 오후 대전 국립중앙과학관에서 열린 ‘다시 과학기술인을 꿈꾸는 대한민국 국민 보고회’에 참석했다. 이 자리에서도 “우리 연구자 여러분에게 실패할 자유와 권리를 주기로 했다”고 강조했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
