동아일보

“수학 공식으로 주가 예측”…8만명 투자대회 우승한 韓대학생 [그! 사람]

  • 동아닷컴
코멘트

글자크기 설정

제5회 국제퀀트 챔피언십(IQC) 결선에서 투자 포트폴리오를 발표하고 있는 UNIST 김민겸 학생. (사진=김민겸 씨 제공)
크게보기
제5회 국제퀀트 챔피언십(IQC) 결선에서 투자 포트폴리오를 발표하고 있는 UNIST 김민겸 학생. (사진=김민겸 씨 제공)
‘알고리즘으로 주가를 예측해 자동으로 안정적인 수익을 올린다?’

주식 투자자라면 한 번쯤 꿈꿔봤을 일이다. 이 꿈을 현실로 구현한 대회가 있다. 수학적 알고리즘으로 주가를 예측해 투자하는 ‘세계 퀀트투자 대회’다. 142개국 8만 명이 참여한 이 대회에서 1등을 차지한 주인공은 한국 대학생 김민겸 씨다.

12일(현지 시각) 미국 글로벌 자산운용사 월드퀀트(WorldQuant)가 주최한 ‘제5회 국제 퀀트 챔피언십(IQC)’에서 대한민국 UNIST(울산과학기술원)의 김민겸 학생이 우승을 차지하며 2만3000달러의 상금을 거머쥐었다. 컬럼비아대·옥스퍼드대·인도공과대 등 세계 유수의 명문대생들을 제치고 얻은 성과다.

세계 퀀트대회에서 우승한 UNIST 김민겸 학생. (사진=김민겸 씨 제공)
크게보기
세계 퀀트대회에서 우승한 UNIST 김민겸 학생. (사진=김민겸 씨 제공)
김민겸 학생은 기자와의 만남에서 “저는 그냥 평범한 학생”이라고 말문을 열었다. 평소 금융공학에 관심이 많아 개인 투자로도 연 30% 이상 수익을 올려온 그는 “금융을 수학적으로 풀어내는 과정이 굉장히 흥미로웠다”고 대회 참가 계기를 밝혔다.

● 알고리즘으로 주가 예측…“우상향 그래프 그렸다”

‘퀀트(Quant)’는 수학적 알고리즘을 활용해 주가를 예측하고 전략을 세우는 투자 방식이다. 세계 퀀트대회에서는 이 알고리즘을 매일 점검하고 수정하며 최종적인 ‘투자 포트폴리오’를 완성한다. 김민겸 학생이 이번 대회에서 선보인 전략은 ‘롱숏 에쿼티’로 상승이 예측되는 종목은 매수하고, 하락할 것으로 본 종목은 공매도하는 전략이다.

● 거시경제 반영한 소수정예 전략, ‘8만 명’ 제쳤다

제5회 국제퀀트 챔피언십(IQC)에서 포트폴리오를 발표하는 김민겸 학생. (사진=김민겸 씨 제공)
제5회 국제퀀트 챔피언십(IQC)에서 포트폴리오를 발표하는 김민겸 학생. (사진=김민겸 씨 제공)
김민겸 학생의 강점은 ‘유기적인 알고리즘’에 있었다. 다른 팀들이 200~300개의 알고리즘을 제출한 데 반해, 그는 단 32개만으로 안정적인 수익을 냈다. “수는 적지만 뭉치면 강한 포트폴리오를 만들고 싶었다”는 것이다.

또 하나의 차별점은 거시경제 흐름을 충실히 반영했다는 점이다. 주가 데이터에만 집중한 다른 팀들과 달리, 시장 전체의 움직임을 분석해 경제 상황을 4단계(저금리·고금리·확장기·침체기)로 나누고 이에 맞는 전략을 설계했다.

“퀀트라고 하면 짧게 사고파는 걸 떠올리지만, 제가 추구한 건 오랜 시간 검증된 데이터를 기반으로 안정적인 ‘우상향 그래프’를 그리는 거였어요.”

● ‘심리’까지 반영한 투자 전략 구현했다

퀀트 투자를 위해 알고리즘을 작성하는 김민겸 학생. (사진=김민겸 씨 제공)
크게보기
퀀트 투자를 위해 알고리즘을 작성하는 김민겸 학생. (사진=김민겸 씨 제공)
그의 알고리즘에는 ‘투자 심리’까지 담겼다. 종가·시가·재무제표 등의 수치 데이터는 물론, 뉴스 데이터까지 고려한 ‘뉴스 모멘텀 전략’을 도입한 것이다. 그는 “뉴스에 나온 기업 성과를 비교해 거래하는 알고리즘을 만들었다”고 설명했다.

가장 큰 효과를 거둔 알고리즘은 ‘내재 변동성(Implied Volatility)’을 반영한 전략이었다. 내재 변동성은 옵션(주가를 미리 정한 가격에 사고팔 수 있는 권리)의 가격에 반영된 시장 참여자들의 기대와 불안 심리를 보는 지표다.

김민겸 학생은 이를 활용해 투자자들이 공포를 느끼는 시점과 안도하는 시점의 차이를 분석해 알고리즘에에 담았다. 복잡한 계산보다 ‘사람들이 너무 불안해할 때 오히려 기회가 온다’는 원리를 수학적으로 구현한 것이다.

● “경험과 통찰력은 사람만의 것” 대회에선 힘 못쓴 AI

이해를 돕기 위한 사진. (출처=게티이미지뱅크·뉴스1)
이해를 돕기 위한 사진. (출처=게티이미지뱅크·뉴스1)
흥미로운 건 ‘수학적 사고’에 강한 AI가 오히려 퀀트 대회에선 힘을 쓰지 못했다는 점이다. 한 중국 대표팀은 투자 전략을 실행하는 ‘AI 에이전트’를 만들어 참가했지만, 높은 점수를 받았던 시뮬레이션과 달리 실제 적용에서는 반대 결과를 낸 것이다.

김민겸 학생은 “(AI를 활용한) 수학적·정량적 사고도 중요하지만, 결국 자신만의 철학과 통찰력이 가장 중요하다. 이것은 사람만이 할 수 있는 부분”이라고 강조했다.

● “근거 없는 자신감이 중요해요”

김민겸 학생의 프로필. 현재는 월드퀀트(WorldQuant)에서 컨설턴트로 활동하며 퀀트 투자를 소개하고 있다. (사진=김민겸 씨 제공)
김민겸 학생의 프로필. 현재는 월드퀀트(WorldQuant)에서 컨설턴트로 활동하며 퀀트 투자를 소개하고 있다. (사진=김민겸 씨 제공)
김 군이 퀀트에 대해 알게되고 우승까지 도달하는데 걸린 시간은 단 반 년에 불과했다. 그는 “교보재라던가 영상 강의가 활성화된 분야가 아니라 처음에는 굉장히 막막했다”며 “경영학 전공을 시작하며 배운 지식들이 금융지식의 기초가 돼 많은 도움이 됐다”고 설명했다.

개인 투자에 대한 조언도 남겼다. 그는 “개인이 하기 가장 좋은 투자는 미국 지수 S&P500인 것 같다”면서도 “미국 기업들이 균일하게 배분된 지수고, 꾸준한 상승을 보여주고 있다. 거대한 수익을 찾기 보다는 마음 편하게 묻어두기 좋은 지수”라 설명했다.

결선 수상자 및 심사위원과 우승 기념 사진을 찍고 있는 김민겸 학생. (사진=김민겸 씨 제공)
결선 수상자 및 심사위원과 우승 기념 사진을 찍고 있는 김민겸 학생. (사진=김민겸 씨 제공)
김민겸 학생은 ‘근거 없는 자신감’을 강조했다. 그가 평소 존경하는 ‘필즈상 수상’ 허준 교수의 말이다. 그는 “근거 있는 자신감은 언젠가 반드시 깨질 수 있다. 스스로를 단단하게 만들고 믿을 수 있는 자존감이 중요하다”는 말에 깊은 감명을 받았다며 “1위는 대단한 성과지만 그것에 집중하기보다는 매일 성장하고 나아가는데 집중하고 싶다”고 설명했다.

“나아가야 할 길이 보였다면, 그 길을 묵묵하게 나아가는 것이 저만의 근거 없는 자존감이에요.”
#퀀트투자#알고리즘#주가예측#김민겸#IQC#월드퀀트#거시경제#투자심리#내재변동성#AI투자전략
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스