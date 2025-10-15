혼다코리아, 제3회 푸르메소셜팜 일손 나누기 봉사활동 진행

혼다코리아가 지난 14일 경기도 여주에 위치한 국내 최초 스마트팜 기반의 발달장애 청년 일터 ‘푸르메소셜팜’에서 혼다 앰버서더 및 임직원과 함께 일손 나누기 봉사활동을 실시했다.
푸르메소셜팜은 장애인의 재활과 자립을 돕는 ‘푸르메재단’이 2022년 9월 건립한 스마트농장으로, 발달장애 청년들에게 안정적인 일자리를 제공하고 자립을 지원하고 있다. 현재 55명의 발달장애인이 정직원으로 채용돼 정당한 임금과 권리를 보장받으며 근무 중이다.
푸르메소셜팜 발달장애청년 농부들은 지난 2021년부터 혼다코리아 CR-V 하이브리드 차량을 지원 받아 이용하고 있다. 혼다코리아 푸르메소셜팜 일손 돕기 활동은 올해로 3회째를 맞는다. 혼다 기본 이념 중 하나인 ‘인간존중’을 실현함과 동시에 장애로 인한 차별 없이 동등하게 존중 받아야 한다는 푸르메소셜팜 가치와 의미에 공감하며 직접 체험하고 응원하기 위해 봉사활동을 꾸준히 진행하고 있다.
이번 일손 돕기 활동에는 혼다 앰버서더 배우와 프로골퍼를 비롯해 혼다코리아 임직원 20여명 등 약 40 여명이 봉사활동에 참여했다. 이들은 푸르메소셜팜에서 재배 중인 방울토마토를 수확하고, 발달장애 청년 직원들과 함께 이를 선별 및 세척, 포장하는 등의 후처리 작업 과정에 일손을 보탰다.
이지홍 혼다코리아 대표이사는 “차별 없는 세상을 만들기 위해 많은 노력을 하고 계신 푸르메재단과 푸르메소셜팜에 작은 손길이나마 도움이 될 수 있기를 바란다”며 “혼다코리아는 앞으로도 사회에 도움이 필요한 곳에 따뜻한 희망과 응원을 전하고자 노력하겠다”고 말했다.
