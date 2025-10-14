부산 전국체전 성화 출발…1200명의 성화봉송 주자에 관심 쏠려

13일 오전 부산 연제구 연산교차로 인근 편도 3차선 도로. 부산시청 쪽에서 약 100m 구간을 달려온 성화봉송 주자들은 은색 성화봉을 기울여 이글거리는 주황색 불꽃을 다음 주자에게 옮겼다. 성화를 넘겨받은 이들은 밝은 표정으로 “전국체전 성공개최!”라고 외치며 천천히 달렸다.
올 17부터 23일까지 부산 전역에서 열리는 제106회 전국체육대회(전국체전)를 앞두고 이날 성화봉송이 시작됐다. 성화는 지난달 25일부터 이달 3일까지 부산 금정산 고당봉(희망의 불)과 UN평화공원(평화의 불), 가덕도 연대봉(비상의 불), 강화도 마니산(화합의 불) 등 4곳에서 채화된 뒤 이날 부산시청에서 하나로 합쳐졌다. 박형준 부산시장과 안성민 부산시의회 의장, 김석준 부산시교육감, 장인화 부산시체육회장 등이 합화자로 참여했다.
첫 봉송 주자는 1970년 방콕아시안게임 사이클 은메달리스트인 원로 체육인 권중현 씨였다. 체육 꿈나무인 이건호(대신중)·황설후(광남초) 선수가 부주자였다. 이 선수는 올해 열린 제54회 전국소년체전에서 100m 금메달을 거머쥐었고, 황 선수는 같은 대회 수영 종목에 참여해 배영 50m·100m의 2관왕에 올랐다.
성화는 16일까지 16개 구·군의 주요 도로 151개 구간을 지난다. 구간마다 8명의 주자가 100~200m를 달리고 다음 주자에게 불꽃을 넘긴다. 부산시는 공개 모집을 통해 봉송 주자 1200명을 선발했다. 이 중에는 북구의 장애인 론볼 선수 부부와 서구의 세쌍둥이 출산 부부와 자녀 등이 포함됐다. 성화는 17일 전국체전 개막식이 진행되는 아시아드주경기장 성화대에 점화돼 체전 기간 내내 타오른다. 성화대에 불씨를 지필 마지막 주자는 비공개로 유지되고 있는데 부산을 대표하는 스포츠 스타가 맡을 가능성이 높다.
전국체전이 열리는 7일간 아시아드주경기장을 비롯한 82개 경기장에서 50개 종목의 경기가 치러지며, 31일부터 다음 달 5일까지 제45회 전국장애인체육대회가 이어진다.
부산시는 전국체전에서 종합 순위 3위권 내 진입하는 것을 목표로 삼고 있다. 이를 위해 부산시체육회와 함께 우수선수를 영입해 전력을 보강했다. 또 팀 창단을 지원해 불참 종목 해소를 위해 노력했다. 시는 올 3월 생활체육 활성화와 선수 육성을 전담하는 스포츠 행정의 컨트롤 타워인 ‘체육국’을 광역자치단체 최초로 신설했다.
박형준 부산시장은 “25년 만에 부산에서 열리는 전국체전을 성공적으로 개최하기 위해 많은 시민이 함께 준비했다”라며 “성화가 ‘생활체육 천국 도시’로 도약하는 불꽃이 되길 바란다”고 말했다.
시는 17일 전국체전 개회식 잔여 입장권을 당일 현장에서 선착순으로 1인당 2매까지 추가 배부한다. 지난달 30일부터 16개 구군에서 무료 배부한 입장권이 대부분 빠르게 소진되고 있다. 시는 전국체전 교통소통 종합대책을 시행한다. 마라톤 등의 경기로 광안대교 일대 등 일부 도로가 통제된다.
