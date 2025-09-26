상명대학교, 제15대 김종희 총장 취임

상명대학교는 종로구에 있는 서울캠퍼스 대신홀에서 제15대 김종희 총장 취임식을 진행했다고 26일 밝혔다.
행사에는 유근혜 상명학원 이사장, 이준방 이사, 상명대 총동문회 이정현 회장 등이 참석해 새로운 총장의 취임을 축하했다. 김종희 신임 총장은 27일부터 앞으로 4년간 상명대학교 제15대 총장으로서의 업무를 수행하게 된다. 김종희 총장은 지난 8월 학교법인 상명학원 이사회에서 만장일치로 선임됐다. 그는 상명여자사범대학(현 상명대학교) 체육교육학과를 졸업했으며, 동 대학원 석사 과정을 마친 후 한양대 대학원 체육학 박사과정을 거쳐 2002년부터 2020년까지 상명대 스포츠건강관리전공 교수로 재직했다. 또한 상명대학교 행정대외부총장, 상명학원 재단이사 등을 역임하며 대학 발전에 이바지했다.
대외적으로는 현재 한국걸스카우트연맹 총재, 한국청소년단체협의회 부회장, 올림픽레거시포럼 조직위원, 한국 에어로빅스건강과학협회 이사장으로 재임 중이다. ‘e-국제야영대회’를 국내 최초로 기획‧운영하고, 세계이슈활동(기후변화, SDGs, DEI 등)을 청소년 교육 콘텐츠로 정착시켜 평화‧통일 공감대 형성에 기여한 공로를 인정받아 2022년과 2024년에 각각 대통령 표창을 받기도 했다.
김종희 총장은 취임사에서 “개교 60주년을 맞은 우리 대학에 최초의 동문 총장이 된 것을 인생 최대 영광으로 생각한다”며 “역사를 토대로 새로운 상명의 미래를 열어가겠다”라고 포부를 밝혔다.
김종희 총장은 2035 중장기 발전계획을 수립하고 AI·데이터 기반 교육 시스템 구축, 지역산업 연계 산학협력 강화, 글로벌 혁신을 통한 국제 공동학위 확대 등을 추진할 예정이다.