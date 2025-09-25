영남이공대, 총장과 함께하는 ‘토크 콘서트’ 개최

영남이공대학교는 재학생과의 진솔한 소통을 위해 지난 8~24일까지 ‘총장 토크 콘서트(미팅위크)’를 진행했다고 25일 밝혔다.
학생복지처 주관으로 총 9회에 걸쳐 진행됐으며 32개 학과·계열에서 2100여 명의 학생이 참석해 대학 발전과 학생들의 학업 및 진로 고민을 공유하는 시간을 가졌다.
이번 토크 콘서트는 학생들이 가장 편안하게 참여할 수 있는 점심시간에 진행됐다. 간호학과, 화장품화공계열, 패션디자인마케팅과, 소프트웨어융합과, 건축학과, 사이버보안과 등 전공 특성이 다른 다양한 학과 학생들이 조별로 참여하면서 자유롭게 의견을 나눴다.
이재용 영남이공대학교 총장은 학생들과 대화를 이어가며 대학 생활의 만족도, 진로 준비 과정에서 느끼는 어려움, 학과별 교육환경 개선 필요성 등 현실적인 목소리를 경청했다. 학생들은 건의 사항과 제안을 솔직하게 공유했고, 학생복지처는 이를 기록하며 해당 부서에 의견을 전달해 반영할 뜻을 밝혔다.
영남이공대는 이번 토크 콘서트에서 수렴한 학생들의 의견을 정리해 해당 부서와 학과에 전달하고 학사제도 개선, 진로·취업 지원 강화, 복지 및 편의시설 확충 등 학생 체감도가 높은 분야부터 단계적으로 반영할 계획이다.
영남이공대 측은 토크 콘서트에 참가한 학생들이 학교 시설 개선이나 수업 방식에 대한 건의를 바로 전달할 수 있는 점에 만족도를 보였다고 밝혔다. 신설 학과 학생들은 “우리 학과의 특성과 학생들에게 필요한 의견이 대학 운영에 반영될 수 있다는 자신감을 얻었다”고 소감을 전했다.
영남이공대는 학기마다 학생들과 직접 소통하는 자리를 지속해서 운영하고 있다. 학생 교육 만족도를 높이기 위해 ▲실습 위주의 현장 중심 교육 강화 ▲최신 산업 트렌드 반영한 커리큘럼 개편 ▲취업 연계 프로그램 확대 ▲학생 편의 및 복지 확대 등을 추진하며, 학생들의 건의 사항을 대학 운영에 적극적으로 반영하고 있다.
이재용 총장은 “대학의 주인공인 학생들의 의견이 영남이공대학교의 미래를 밝히는 나침반이 될 것”이라며 “앞으로도 학생들이 대학 생활에 자부심을 느끼고, 꿈을 키워갈 수 있도록 열린 소통을 이어가겠다”고 말했다.
한편 영남이공대학교는 2023~2025학년도 3년 연속 신입생 100% 등록, 전문대학 최초 국가고객만족도 전문대학 부문 12년 연속 1위, 2023 대학정보공시 기준 취업률 76.2% 등을 달성했다.
이한규 기자 hanq@donga.com
