KGM, 독일 본격 진출… 무쏘 EV·토레스 HEV 공개

KG모빌리티(이하 KGM)가 독일에서 대규모 신차 출시 행사를 열었다. 글로벌 대리점사와 미디어 관계자들을 초청해 무쏘 EV와 토레스 하이브리드(이하 토레스 HEV)를 소개했다.
이번 행사는 17~18일(현지시간) 양일간 독일 노이젠부르크에 있는 힐튼 프랑크푸르트 그라벤브루흐 호텔에서 열렸다. 곽재선 KGM 회장을 비롯해 독일, 스페인, 영국, 튀르키예 등 유럽과 중동, 중남미 지역 총 38개국 대리점사와 기자단 등 총 156명이 참석했다.
곽재선 회장은 인사말에서 “글로벌 시장에 출시하는 KGM 최초 전기 픽업 모델 무쏘 EV와 토레스 HEV는 모두 한국에서 호평을 받고 있어 수출 시장에서도 충분히 경쟁력이 있을 것”이라며 “이번 출시를 시작으로 개별 국가별로 차별화된 마케팅 전략과 함께 출시를 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.
이어 “KGM은 지난 8월 누계 기준 4만4920대를 수출해 10년 만에 최대 실적을 기록했던 지난해(4만848대) 보다 10% 증가한 상승세를 보이고 있어 올해 전망이 밝다”며 “기존 시장은 물론 신흥 시장 진출과 KD 사업 확대 등 다양한 판매망 그리고 현지 대리점사와의 소통 및 협력 강화를 통해 올해 판매 물량을 더욱 늘려 나갈 것”이라고 덧붙였다.
또한, 곽 회장은 글로벌 대리점사와 면담을 통해 애로와 건의 사항에 대해 상호 공유하는 시간도 가졌다. 현지 고객 반응 등 판매 상황을 점검하고 대리점의 노고를 격려 했다.
시승 행사는 마인츠에서 코블렌츠까지 마인강변도로 17km를 포함해 오래된 성과 와이너리 등 풍경이 멋진 전통 마을을 경유하는 코스 총 130km(편도 65km) 구간으로 구성됐다.
