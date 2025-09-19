주진우 “계엄 미리 예측한 김민석의 정보 입수 경위부터 수사해야”

12·3 비상계엄 해제 표결에 참여했던 국민의힘 주진우 의원이 내란 특검(특별검사 조은석)에 “왜곡된 증거만 수집하는 것을 더 이상 좌시하지 않겠다”며 당시 상황을 담은 의견서를 제출했다. 내란 특검은 국민의힘이 계엄 해제 표결을 방해했다는 의혹을 수사 중이다.
19일 주 의원은 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “내란특검이 제1야당 겨냥해 비상계엄 표결을 방해했다며 우기는 것도 ‘대법원장 가짜뉴스’와 같다. 근거가 없다”며 내란 특검에 의견서를 제출했다고 밝혔다.
주 의원은 의견서에서 “특검에서 언론에 공개한 추경호 전 원내대표가 당시 홍철호 정무수석, 한덕수 총리와 통화했다는 내용은 오히려 국민의힘 지도부가 계엄을 사전에 몰랐다는 명확한 반증”이라며 “민주당의 거짓 프레임대로 ‘계엄을 미리 알고 해제 표결을 방해할 계획’이었다면 왜 그 바쁜 시간대에 추경호 전 대표가 정무수석과 총리에게 전화를 걸어 또 통화를 했겠나”라고 적었다.
이어 주 의원은 “오히려 비상계엄을 몇 달 전부터 예측하고 그에 대해 문제제기를 해온 것은 김민석 국무총리 등 민주당 측 인사들”이라며 “민주당 인사들이 어떤 경로로 계엄 정보를 입수했고, 왜 그것을 국민 앞에 미리 공개하지 않았는지 규명하는 것이 수사의 순서”라고 지적했다.
주 의원은 우원식 국회의장도 수사대상이 돼야 한다고 주장했다. 주 의원은 “우원식 국회의장은 150명의 국회의원이 모여 충분히 비상계엄 해제 표결에 들어갈 수 있었음에도 질질 시간을 끌었다”며 “민주당 이재명 대표가 국회 본회의장으로 들어와서 투표하는 ‘정치적 이벤트’를 열어주기 위한 것으로 보였다”고 주장했다.
내란 특검을 향해서도 주 의원은 “이번 특검은 민주당이 일방적으로 특검을 추천하는 구조로서 민주당이 독단적으로 법안을 통과시켰다”며 “애초에 구조적으로 대통령과 여당 입맛대로 수사할수록 특검, 특검보가 공직 한자리를 받을 수 있는 불공정한 수사 체계”라고 지적했다. 이어 “실제 이재명 대통령 변호인단은 금감원장, 국정원 기조실장, 민정비서관, 공직기강비서관 등 요직에 대거 발탁됐다”며 “이번 특검은 더욱 공정성을 오해 받을 행태를 해서는 안 된다”고 덧붙였다.
