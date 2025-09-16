웃음기 잃은 권성동, 굳은 표정으로 영장심사 출석[청계천 옆 사진관]

체포동의안 표결 당시 ‘웃음기’ 사라진 권성동 통일교 측으로부터 불법 정치자금 수수 의혹을 받는 국민의힘 권성동 의원이 16일 영장실질심사에 출석했다. 이날 법원 청사로 향한 권 의원의 얼굴에서는 지난 11일 국회 본회의장에서 본인의 체포동의안을 투표했을 당시 보여줬던 여유와 웃음기는 찾아볼 수 없었다.
권 의원은 이날 오후 출석 시간을 20여 분 앞두고 서울중앙지방법원에 도착했다. 청사 밖에서 진을 친 국민의힘 의원들과 짧게 대화를 나눈 권 의원은 출석 시간이 임박하자 시계를 훔쳐본 뒤 곧바로 법원으로 향했다. 취재진의 질문이 이어졌지만, 권 의원은 이에 답하지 않았다.
법원 청사 내부로 들어선 권 의원의 표정은 밝지 않았다. 불과 5일 전 국회 본회의에서 권 의원은 본인의 체포동의안 표결에 직접 참여하며 여유로운 모습을 보였다. 당일 기표소에서 취재진 카메라에 ‘가’가 적힌 투표지를 노출하고, 투표를 마친 뒤 웃으며 다시 자리로 돌아온 권 의원의 모습은 이날 다시 찾아볼 수 없었다.
입장 발표를 마친 권 의원은 이내 법정으로 향했다. 권 의원의 영장실질심사 결과는 이날 늦은 오후 또는 이튿날 새벽에 나올 전망이다.
박형기 기자 oneshot@donga.com
