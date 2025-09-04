성수동 4272㎡ 공장 대지 2200억에 낙찰…국내 경매 최고가

국내 경매 시장에서 단일 물건 기준으로 역대 최고 낙찰 가격이 나왔다.
4일 경·공매 데이터 업체 지지옥션에 따르면 지난달 25일 서울동부지방법원에서 진행된 서울 성동구 성수동2가 전용면적 4272㎡ 공장 대지 경매에서 복사기 제조업체 신도리코가 2202억100만원에 단독 응찰해 낙찰받았다. 2021년 서울 강남구 논현동 빌딩이 기록한 종전 최고 낙찰가(1055억원)를 경신한 금액이다.
아파트 경매 시장은 6·27 대출 규제 영향으로 낙찰 비중이 줄었다. 8월 서울 경매 시장에 나온 아파트 221채 중 89채가 낙찰됐다. 낙찰률은 40.3%로 전월(43.4%) 대비 3.1%포인트 내렸다.
자치구 중에는 강남구 낙찰률이 0%를 기록했다. 8월 한 달 동안 나온 18건이 모두 유찰된 것이다. 7월에는 23건 중 4건이 낙찰된 것과 대조적이다.
8월 서울 아파트 감정가 대비 낙찰가 비율(낙찰가율)은 96.2%로 전월(95.7%) 보다 0.5%포인트 올랐다. 이주현 지지옥션 전문위원은 “6·27 대출규제 여파로 6억 원 이상 대출이 막히면서 15억 원 이상 고가 아파트는 약세가 뚜렷해졌다”고 분석했다.
이축복 기자 bless@donga.com
