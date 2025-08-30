중국판 엔비디아? 망해가던 캠브리콘이 쓴 반전 스토리 [딥다이브]

한 달 주가 상승률 133%, 1년 전과 비교하면 521% 뛰었습니다(8월 28일 종가 기준). 중국명 ‘한우지(寒武纪)’인 캠브리콘 테크놀로지스. 설립한 지 9년 된 AI 반도체 전문 설계 기업(팹리스) 시가총액이 무려 129조원(6643억 위안)으로 불어났는데요.
하지만 반도체 좀 아시는 분도 캠브리콘 이름은 생소할 수 있습니다. 그럴 수밖에 없는 게 올해 상반기 매출이 5594억원(28억8000만 위안), 그러니까 SK하이닉스(약 40조원)와 비교하면 1.4%에 불과한 작은 기업이거든요.
매출은 SK하이닉스의 1.4%인데, 시가총액은 68%나 된다? 누가 봐도 엄청난 고평가 상태가 아닐 수 없습니다. 그런데도 골드만삭스는 최근 캠브리콘 목표주가를 1223위안에서 1835위안으로 대폭 올려잡았죠. 얼마든지 더 갈 수 있다고 보는 건데요.
‘도대체 왜?’라는 질문에 답하기 전에 캠브리콘의 과거를 먼저 보겠습니다.
화려한 출발, 초라했던 성적표
알파고와 이세돌의 세기의 대결이 펼쳐졌던 2016년 3월. 중국과학원(CAS) 교수였던 1985년생 첸톈스(陈天石)는 AI 전용 반도체 칩을 설계하는 팹리스 기업 캠브리콘을 설립합니다. 자신과 형(첸윈지(陈雲基) 현 중국과학원 교수)이 공동으로 논문을 냈던 딥러닝 프로세서를 상용화하기 위해서였죠. 물론 중국 국영기업의 투자가 뒷받침됐기에 가능했습니다. 참고로 캠브리콘이란 이름은 5억4200만년 전 다양한 동물이 갑자기 급증했던 ‘캄브리아기 대폭발’에서 따왔죠.
이어 캠브리콘은 세계 최초의 상업용 AI 칩 ‘캠브리콘-1A’를 출시하며 주목받습니다. 당시에도 이미 엔비디아 GPU가 AI 훈련에 많이 쓰이곤 있었지만, 아직 엔비디아가 본격적으로 AI 전용 GPU를 선보이기(2017년 12월) 전이었죠.
16세에 중국과학기술대에 입학한 ‘천재’ 과학자가 이끌고, 중국 정부가 밀어주는 AI 반도체 분야 선도 기업. 캠브리콘은 스토리텔링 면에서 완벽한 스타트업이었습니다. 알리바바·화웨이 같은 대기업이 고객사가 됐고, 캠브리콘에 투자하겠다는 투자사가 줄을 서면서 기업가치가 급등했고요. 2020년 7월엔 ‘중국판 나스닥’인 상하이거래소의 과창판(科創板, 커촹반·스타 마켓)에 화려하게 데뷔합니다. 상장하자마자 주가는 공모가(64위안)의 4배인 250위안을 찍었죠.
미국 수출통제의 예기치 못한 효과
그러나 환호는 오래가지 않았습니다. 기본적으로 캠브리콘이 엄청난 연구개발비를 잡아먹는 적자투성이 기업이기 때문이었죠. 이 기업은 설립 이후 지난해까지 내내 막대한 적자를 기록했는데요. 지난해 말 기준 누적 적자만 약 50억 위안(9700억원)에 달했습니다.
게다가 2022년 말 미국의 상무부의 ‘거래제한기업 명단(Entity List)’에 캠브리콘이 들어가면서 위기를 맞습니다. 이로 인해 자율주행 칩 개발 프로젝트는 중단됐고, 직원 수백 명을 해고해야 했죠. 전 세계가 ‘챗GPT 열풍’에 휩싸이기 시작한 2023년 초, 캠브리콘 주가는 54위안으로 바닥을 기었습니다. 공모가에도 한참 못 미친 거죠.
상장 전에 투자했던 벤처캐피털들은 2023년 내내 캠브리콘 주식을 전량 팔아치우고 떠나기 바빴습니다. 캠브리콘 주식에 물렸던 개인투자자들은 기관의 먹튀 행렬에 분노했고요. ‘캠브리콘 IPO는 사기다’, ‘스토리텔링에 속았다’라며 여론이 들끓습니다. 언론도 싸늘한 시선을 보냈습니다. 캠브리콘이 과연 경쟁력 있는 AI 반도체를 개발할 능력이 있긴 한 건지 의심한 거죠. 계속되는 적자 행진에 시장의 인내심은 바닥나고 있었습니다. 캠브리콘(寒武纪)엔 수익성 없음을 조롱하는 ‘추위의 제왕(寒王)’이란 굴욕적인 별칭이 붙었죠. 당시 첸톈스 CEO는 “나는 2024년 말까지 지분을 하나도 팔지 않겠다”고 약속하며 주주 달래기에 나섰지만 별 소용이 없었습니다.
그런데 이 암흑기에 캠브리콘을 구할 동아줄이 내려왔으니. 바로 미국 정부의 반도체 수출 규제였습니다. 엔비디아 A100, H100 같은 첨단 AI 칩의 중국 수출이 2023년 9월 완전히 막혔죠. 드디어 비집고 들어갈 틈이 생긴 건데요. 그해 말 캠브리콘은 보란 듯이 한층 업그레이드된 AI 칩 쓰위안(思元) 590을 출시합니다. 총연산성능(TPP, Total Processing Performance) 기준으로 엔비디아 A100 성능의 90% 정도 되는 제품이죠(엔비디아 A100은 TPP 4992, 캠브리콘 쓰위안590은 TPP 4493). 물론 소프트웨어 적응 문제로 인해 실제 성능은 그보다 더 떨어지는 경우가 많지만요.
저렴한 가격으로 가성비까지 갖춘 캠브리콘의 고성능 AI 칩은 중국 IT 기업의 관심을 끌기 시작합니다. 어디로 번질지 모르는 미국의 반도체 수출 규제. 그 충격을 최소화하려면 엔비디아에만 마냥 의존할 순 없다는 각성이 시작된 거죠. 특히 대대적인 AI 인프라 투자에 나선 틱톡의 모회사 바이트댄스의 선택을 받았는데요. 업계 추정에 따르면 바이트댄스는 2024년 쓰위안 590을 2만 개 넘게 구입하며 캠브리콘의 최대 고객사로 등극했습니다. 2024년 4분기, 캠브리콘 분기 순이익이 설립 이후 처음으로 흑자로 돌아서며, 새로운 시대를 예고합니다. 2025년, 캠브리콘의 잠재력이 폭발하기 시작합니다. 상반기 매출 성장률 무려 4348%(2024년 상반기 126억원→2025년 상반기 5594억원), 순이익은 1000억원 적자에서 2000억원 흑자로 뒤바뀌었습니다. 이제 만년 적자 기업은 간데없고, 매출액 총이익률 36%의 건실한 기업으로 환골탈태했죠.
갈수록 태산인 미국의 AI 칩 수출 규제의 반사이익을 톡톡히 누렸습니다. 미국 정부는 올해 4월엔 엔비디아의 저사양 AI 칩인 H20의 중국 수출까지 일시 중단했는데요(7월에 다시 허용). 캠브리콘은 잽싸게 H20보다 가격이 40% 저렴한 쓰위안(思元) 670 칩을 내놓으며 공백을 채웁니다. 지정학적 긴장이 높아질수록 ‘중국산 대체품’의 경쟁력은 커지는 거죠.
게다가 최근엔 중국 정부까지 노골적으로 거들고 나섰습니다. 얼마 전 엔비디아의 중국 수출용 칩 H20에 보안 문제가 있다며, 기업들에 구매 중단을 요구한 건데요. ‘엔비디아 대신 중국산 AI 칩을 사라’는 정부 차원의 지시나 다름없죠. 이 소식과 함께 캠브리콘 주가가 저세상으로 날아오르기 시작합니다. 8월 12일 상한가(20% 상승)를 쳤고요. 이어 딥시크가 중국산 칩에 맞춰 주력 AI 모델 V3를 업그레이드했다고 밝히면서 8월 22일 또 상한가를 기록합니다. 딥시크가 어느 중국 기업 칩을 쓸지 밝히진 않았지만, 캠브리콘이 유력 후보 중 하나라고 알려졌기 때문이었죠. 블룸버그 표현을 빌리자면 “중국이 중국을 사들이는 새로운 전략(A new China-buys-China narrative)”이 빠르게 확산되고 있습니다.
과열이지만 몰리는 이유
그런데 잠깐. 아무리 그래도 이건 너무 과열된 거 아닌가요. 번스타인 분석에 따르면 2024년 엔비디아의 중국 AI 반도체 시장 점유율은 66%에 달했고요. 캠브리콘은 고작 1%에 그쳤습니다. 화웨이(23%)와 미국 AMD(5%)에 한참 못 미친 건데요. 올해 매출이 급증하곤 있다지만, 그래도 점유율은 잘해야 4% 정도 될 걸로 예상됩니다.
캠브리콘이 집중하는 데이터센터 분야로 좁혀보면 중국 시장 점유율은 23% 정도 되는데요. 다만 이 분야는 내로라하는 경쟁자들(화웨이·바이두·알리바바 같은 중국 대기업 포함)이 겨루는 시장입니다. 그렇게 만만하진 않아요. 그럼에도 주식시장이 지금 캠브리콘에 열광할 수밖에 없는 건 ‘유일하게 중국 증시에 상장된 AI 칩 전문기업’이란 희소성 때문이죠. 경쟁 팹리스 기업 하이곤(Hygon, 중국명 하이광) 역시 상장사이지만, CPU(중앙처리장치)를 비롯한 다양한 반도체에 사업이 걸쳐 있고요. 다른 AI 칩 스타트업(쑤이위안(燧原, 엔플레임), 비런(壁仞), 무어 스레드, 무씨(沐曦, 메타X) 등)은 아직 IPO를 준비하는 단계입니다. 참고로 이들 스타트업은 모두 적자상태이기도 하고요.
어찌 보면 캠브리콘은 처음부터 AI 칩 설계라는 외길 전략을 택했고요. 다른 탈출구를 찾지 못한 채 AI 칩에만 올인하다 보니, 미국의 수출 통제라는 예상치 못한 상황에서 운 좋게 기회를 잡았습니다. 캠브리콘 지분의 28.6%를 가진 창업자 첸톈스 CEO는 이젠 순자산 37조원의 엄청난 부자가 됐는데요. 5년 전 인터뷰에서 그는 “포레스트 검프처럼 계속 달리는 것”이 자신의 사업 방식이라고 설명한 적 있습니다. 우여곡절 많은 이 마라톤 같은 여정의 끝엔 뭐가 있을지 궁금합니다. By.딥다이브
요즘 중국 주식시장에서 캠브리콘은 정말 뜨거운 이슈입니다. 특히 캠브리콘 주가가 중국 시가총액 1위인 구이저우마오타이를 뛰어넘었다며(8월 28일 종가 기준 캠브리콘 주당 1587위안, 마오타이 1446위안) 중국 언론이 호들갑인데요. 아시다시피 1주당 가격은 그렇게까지 큰 의미가 없고요. 시가총액 기준으론 여전히 마오타이가 캠브리콘의 3배에 달할 정도로 차이가 크다는 점을 덧붙입니다. 주요 내용을 요약해 드리자면.
-지금 중국뿐 아니라 전 세계 기술주 중 가장 핫한 종목은 캠브리콘 테크놀로지스입니다. 17일 만에 주가는 133% 급등했고, 시총은 129조원으로 불어났습니다.
-2016년 31살의 과학자 첸톈스가 설립한 AI 칩 전문 팹리스 캠브리콘. 그럴듯한 스토리텔링 덕분에 초반부터 주목받았고, 2020년 증시 데뷔까지 성공합니다. 하지만 막대한 연구개발비와 계속된 적자행렬로 시장은 점점 지쳐갔고요. 초기 투자자들까지 떠나면서 시장의 외면을 받았습니다.
-암흑기였던 2023년, 미국의 중국에 대한 AI 칩 수출 제한이 시작됩니다. 2023년 말 캠브리콘은 엔비디아 A100의 대체품이 될 만한 새로운 고성능 칩을 출시했고요. 마침 엔비디아 의존도를 줄여야 했던 바이트댄스가 이를 선택하면서 대반전이 시작됩니다.
-상반기 매출 증가율 4300%. 캠브리콘은 더 이상 적자기업이 아닙니다. 중국산 AI 칩을 노골적으로 밀어주기 시작한 중국 정부 정책의 가장 큰 수혜기업으로 꼽히고 있죠. 물론 지금의 주가 수준은 너무 과열됐단 지적이 나오지만, 그래도 투자자들은 열광합니다.
