틱톡 영상이 전국 시위로…왜 인도네시아는 분노했나[딥다이브]

“대박! 국회의원 급여 하루 300만 루피아(25만원)로 인상” 지난 8월 14일, 틱톡에 이런 자막이 붙은 영상이 올라온 게 시작이었습니다. SNS를 통해 이 소문은 빠르게 퍼졌고요. 이어 8월 15일 연례회의 직후 흥겹게 춤을 춘 국회의원들 모습과 이 내용이 결합됩니다. ‘급여 인상에 신이 나서 춤까지 춘 무개념 의원들’ 영상이 순식간에 퍼져나갔는데요.
누가 봐도 열받을 만한 이 영상 내용에 대해 의회 측은 해명에 나섭니다. 일단 연례회의가 끝나면 음악공연과 함께 의원들이 춤을 추는 게 일종의 관례(?)라고 하고요. 국회의원 기본급을 올린 건 아니고 2024년 10월부터 1년간 주택수당으로 월 5000만 루피아(422만원)를 주는 거란 설명이었죠. 기존 쓰던 의원 관저가 너무 낡아서, 관저를 대신할 집을 구할 수당을 줬다는 건데요. 이건 지난해 이미 언론보도가 나온 적 있는 사안입니다.
해명은 전혀 통하지 않았습니다. 어찌 됐든 의원들이 월간 총 1억 루피아(850만원) 수준의 엄청난 돈을 받는 건 사실이니까요. 중앙통계청에 따르면 이 나라 근로자 평균 월급은 284만 루피아(24만원). 국회의원 하루 일당이 근로자 평균 월급보다도 많습니다.
사회 전반에 빈부격차로 인한 좌절감이 마른 장작더미처럼 쌓여있던 상황. 여기에 국회의원 일당 300만 루피아 영상이 불을 붙였고요. 일부 국회의원의 부적절한 주택수당 옹호 발언(‘자카르타는 교통난이 심해서 의사당 근처에 집을 구해야만 한다’)까지 기름을 끼얹습니다. 걷잡을 수 없이 분노가 들끓으면서 자카르타를 포함한 전국 각지에서 대규모 시위가 벌어졌죠.
경찰은 물대포와 최루탄을 쏘며 강하게 대응했고요. 8월 28일 시위 진압 도중 경찰 장갑차에 오토바이 배달 기사가 깔려 숨지는 사건까지 벌어지고 말았는데요. 분노한 시위대가 정치인과 장관 집을 약탈하고 건물과 차량에 불을 지르는 폭력 사태로 번지면서, 8월 마지막주 인도네시아가 극심한 혼란에 빠졌습니다.
결국 8월 31일 프라보워 수비안토 대통령이 기자회견을 열고 논란이 된 주택수당을 폐지한다고 발표했고요. 시민단체와 학생연합, 각계 원로들이 나서서 사태를 수습할 방안에 대한 논의에 나서기 시작했습니다.
청년 실업과 중산층 붕괴
살기 좋은 태평성대라면 이런 시위가 벌어질 리 없죠. 아무리 자극적인 틱톡 영상이 불씨가 됐다지만, 이 정도로 분노가 폭발했다는 건 그만큼 경제적으로 어려움으로 인한 불만이 쌓여왔단 뜻인데요.
지표상으로 인도네시아 경제는 잘 나갑니다. 프라보워 대통령은 8월 15일 국정연설에서 집권 10개월 차 경제 성과를 자랑스럽게 과시했죠. 경제성장률 높아졌고(2025년 1분기 4.87%→2분기 5.12%), 실업률 하락했고(2024년 2월 4.82%→2025년 2월 4.76%), 빈곤율이 역대 최저이며(8.47%) 물가상승률은 낮은 수준이라고요(7월 연 2.37%).
하지만 그가 언급하지 않은 중요한 통계가 있죠. 16% 넘는 청년 실업률, 5년 연속 줄어든 중산층 인구(2019년 5733만명→2024년 4785만명)입니다. GDP는 수년간 꾸준히 연 5%대 양호한 성장률을 기록했는데요. 그런데도 청년들은 일자리가 없고, 무려 948만명이나 중산층에서 탈락한 겁니다.
왜 이런 일이 생겼을까요. 전문가들은 인도네시아가 너무 일찍 ‘탈공업화의 함정’에 빠졌다고 지적합니다. 선진국 문턱에 가보기도 전에 제조업이 이미 쇠퇴해 버린 거죠. 일자리를 대량 제공해서 중산층을 키워줄 만한 노동 집약적 제조업이 베트남·말레이시아·태국 같은 이웃 나라로 빠져나가고 있습니다. 인도네시아 GDP에서 제조업이 차지하는 비중은 2002년 최고치인 32%에서 이제 19%로 떨어졌죠.
이런 탈공업화는 지난 10년간 전임자 조코 위도도 대통령이 펼쳐온 성장전략과 맞물려 있습니다. 자원 부국인 인도네시아는 마진이 박하고 경쟁이 치열한 제조업 대신 돈 되는 원자재 채굴 사업에 집중해 왔죠. 대표적인 게 니켈 광산인데요. 전기차 시대가 열리면서 배터리 핵심 소재인 니켈 가격이 한때 급등했고요. 인도네시아 니켈 광산에 투자하려는 해외 투자자들이 줄을 섰었죠. 조코 위도도 전 대통령은 규제를 풀어 해외 투자자를 적극적으로 유치했고요. 덕분에 니켈 채굴과 가공 산업은 지난 몇 년간 경제 호황을 이끄는 원동력이었습니다.
하지만 니켈 산업이 아무리 성장해도 좀처럼 해결되지 않는 게 있으니. 바로 일자리입니다. 자본 집약적인 원자재 산업 특성상 제조업 공장처럼 한꺼번에 많은 인력을 채용하진 않거든요. 매년 실업계 고등학교 졸업자만 160만명씩 쏟아져 나오는데, 이들이 갈만한 일자리가 너무 부족합니다.
제조업이 활성화됐던 과거엔 섬유공장 같은 노동집약적 산업이 노동자를 대거 채용했는데요. 이젠 섬유공장마저 줄줄이 문을 닫으면서, 신규 채용이 없는 건 물론이고 기존 중년 직원들마저 해고되는 실정입니다. 이렇게 해고된 이들은 생계를 위해 농사를 짓거나 노점상·일용직 일을 하게 됩니다. 여전히 일을 하니까 실업률 통계엔 영향이 없지만, 대신 소득이 줄면서 중산층에선 탈락하게 되죠. 이 나라 중산층 인구가 갈수록 줄어드는 이유입니다.
게다가 전기차 붐을 타고 계속 오를 것만 같았던 니켈 가격마저 2022년 정점을 찍고 추락합니다. 공급 과잉으로 생존을 걱정할 지경이 된 니켈 제련소들이 올해 들어 줄줄이 가동을 중단 중인데요. ‘니켈의 꿈’마저 깨지면서 탈공업화의 늪에서 빠져나가긴 더욱 어려워지고 말았습니다.
모순 가득한 긴축재정의 부작용
어찌 보면 지난해 10월 집권한 프라보워 대통령은 좀 운이 없습니다. 니켈 중심 성장 정책을 펼친 건 전임자인데, 그로 인해 누적된 부작용은 이제야 터져 나오니까요. 하지만 전임자 탓만 할 건 아닙니다. 수많은 전문가의 우려 속에서도 무리한 포퓰리즘 정책을 강행한 장본인이니까요.
8000만명 넘는 학생을 대상으로 한 세계 최대 규모의 무상급식 정책은 소개해 드린 적 있죠(2024년 7월 인도네시아 무상급식 편). 막대한 예산이 들어가는 이 사업을 위해 다른 예산이 뭉텅이로 깎여나갔다는 이야기도 전해드렸고요(2025년 2월 인도네시아 포퓰리즘 편). 한편으론 전례 없는 예산(약 40조원)이 투입되는 무상급식 정책을 펼치면서, 다른 한편으론 무지막지한 긴축 재정(약 27조원 예산 감축)으로 허리띠를 졸라매는 모순적인 상황인데요.
그래도 한동안은 여론이 나쁘지 않았습니다. 오히려 6월까지도 대통령 지지율 81%를 기록했을 정도로 분위기는 좋았죠.
분위기가 반전된 건 지난 7월 재산세 고지서가 발송되면서부터입니다. 지역에 따라 토지와 건물에 붙는 재산세가 5배, 많게는 10배까지도 불어난 겁니다. 납세자들은 큰 충격을 받았는데요.
이게 무슨 일인가 알아보니, 긴축재정의 나비효과였습니다. 중앙정부가 예산 삭감을 하면서 지방자치단체에 주던 예산을 확 깎았고요. 갑자기 돈이 모자라게 된 지자체가 이를 메우려고 재산세율을 줄줄이 올린 겁니다. 재산세율은 각 지자체가 알아서 정할 수 있으니까요. 일부 지방 정부는 세율을 10배 넘게도 올렸습니다.
동시에 세금을 매기는 기준이 되는 공시지가 현실화에도 나섭니다. 만약 세율이 배로 뛰었는데 공시지가까지 2배가 되면, 납세자가 내야 할 세금은 4배로 불어나게 되죠. 바로 이런 상황이 곳곳에서 펼쳐집니다.
안 그래도 먹고 살기 팍팍한 데, 세금을 갑자기 4~5배나 더 뜯어간다고? 8월 초부터 곳곳에서 분노한 납세자들의 시위가 벌어집니다. 시위는 지역주민의 호응을 받으며 갈수록 세를 키웠고요. 일부 지자체가 항복(세금 인상 보류)을 선언한 뒤에도 ‘지자체장 퇴진’으로 구호를 바뀐 채 이어졌죠.
그리고 이렇게 저항의 물결이 커져가던 시점에 국회의원 특혜 논란이 터져 나왔습니다. 지방에서 산발적으로 일렁이던 분노의 파도가 SNS를 통해 전국적으로 퍼져나갔고요. 단숨에 쓰나미급이 되어 자카르타를 덮쳤죠.
결국 국민에겐 허리띠를 졸라매는 긴축을 강요하면서 국회의원 수당 같은 예산 낭비는 멈추지 않은 모순적인 재정 정책이 가져온 결과입니다. 인도네시아 국제전략연구소(CSIC) 데니 프라이완 연구원은 이번 시위 사태 원인을 이렇게 설명합니다. “재정적 정당성의 위기로 인해 (정부에 대한) 신뢰 기반이 근본적으로 무너졌습니다. 국가 지출 방향은 불공평하고 불투명합니다. 예산은 군인과 경찰을 위한 적절한 장비를 사는 데 쓰일까요, 아니면 국민을 공격하는 도구로 쓰이나요?”
이번 시위 사태로 취임한 지 1년이 채 되지 않은 프라보워 대통령은 정치적 시험대에 올랐습니다. 그나마 다행인 건 아직까지 시위대의 타깃은 국회의원과 경찰에 머물러 있단 거죠. 이제 대통령이 이 사태를 어떻게 처리할지에 관심이 쏠리는데요.
연평균 8%라는 꿈의 경제성장률을 약속하며 집권한 프라보워 대통령. 이제라도 일자리 창출과 경제성장으로 경제정책의 대전환을 이룰 수 있을까요. 최근 인도네시아 SNS에서 퍼지는 중인 해시태그, ‘리셋 인도네시아’가 필요한 시점입니다. By.딥다이브
