똘똘한 한채, 안 팔고 물려준다…서울 주택증여 26개월만에 최대…강남3구 최다

지난달 서울에서 집합건물(아파트, 오피스텔, 다세대주택 등) 증여 건수가 2년 2개월 만에 최대치를 기록한 것으로 나타났다. 구별로 보면 강남 3구(강남·서초·송파구)에서 가장 많았다.
25일 법원 등기정보광장에 따르면 지난달 서울 집합건물 증여는 740건으로 집계됐다. 전달(676건)과 지난해 동기(590건) 대비 각각 9.5%, 25.4% 증가한 수준으로 월별 기준 2023년 5월(755건) 이후 가장 많은 건수다.
증여 건수는 집값 강세를 보인 강남 3구에서 두드러졌다. 강남구가 66건으로 25개 자치구 중 가장 많았고 서초구(50건)와 송파구(47건)가 뒤를 이었다.
증여자의 연령대는 고령층에 집중됐다. 지난달 서울에서 집합건물을 증여한 사람은 802명으로 연령별로 보면 70세 이상이 352명으로 가장 많았다. 이어 60~69세 240명, 50~59세 111명, 40~49세 48명, 30~39세 42명 등 순이었다.
지난달 서울에서 증여를 받은 사람은 882명으로 나타났다. 30~39세가 228명으로 가장 많았고 40~49세 190명, 50~59세 157명, 19~29세 111명, 60~69세 109명 등이 뒤를 이었다.
서정렬 영산대 부동산학과 교수는 “여전히 아파트값 상승 기대감이 저변에 깔려 있어 매도하는 것보다 증여를 통해 부동산을 보유하고 있으려는 것이 더 이득이라고 보는 것 같다”며 “증여가 많이 이뤄지는 강남권에선 증여를 하게 되면 토지거래허가 대상에서 제외돼 규제를 피해갈 수도 있다“고 설명했다.
한편, 무주택자의 생애 첫 집 마련은 전월 대비 주춤했다. 이날 법원 등기정보광장에 따르면 지난달 서울 집합건물 생애 첫 부동산 매수자는 6314명으로 전월(7192명)보다 12.2% 감소했다.
6·27 대출 규제로 생애 최초 구입자의 주택담보인정비율(LTV) 상한률이 80%에서 70%로 하향 조정되고 정책 대출 한도가 축소된 영향으로 풀이된다.
