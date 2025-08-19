“韓선박, 미군이 쓰면 곤란”…‘마스가’ 견제 나선 中

최근 추진되고 있는 한국과 미국의 조선업 협력 움직임을 두고 중국 관영 영자지 글로벌타임스가 18일 “미국의 군사 작전에 한국 선박이 사용된다면 한국이 외교적 곤란에 처할 수 있다”며 노골적인 불만을 표했다. 또 한국 조선업의 경쟁력 또한 약해질 수 있다고 주장했다. 미국은 중국에 비해 상대적으로 낙후된 조선업 역량을 강화시키기 위해 이 분야에서 높은 기술력을 갖춘 한국, 일본과의 협력을 강화하려 하고 있다.
글로벌타임스는 최근 미국 상원의원들이 조선업 협력을 구체화하기 위해 한국을 방문한 것에 불만을 나타냈다. 특히 “미국이 조선업 활성화에 집중하면서 점점 한국과 일본을 자국 방위산업에 통합시키고 싶어하는 것 같다”며 “아시아태평양의 복잡한 지정학적 환경을 고려할 때 미국이 한국과 일본을 자국 방어 체계로 끌어들이려 하는 전략 전술로 볼 수 있다”고 진단했다. 또 “한국이나 일본 (기업의) 로고가 붙은 선박들이 미군 작전에 쓰일 경우 한국과 일본이 곤란해질 수 있다”고 주장했다.
특히 글로벌타임스는 한국과 일본 입장에서도 미국 조선업에 자국의 인력, 기술, 자본을 투자하는 것이 반드시 이익이 아니라고 했다. 이에 대한 이유로는 자국의 생산력이 약화될 수 있다는 것을 꼽았다.
첫 한국계 미국 상원의원인 앤디 김 민주당 상원의원, 이라크전 상이 군인 출신이며 태국계인 태미 덕워스 민주당 상원의원 등은 18일 서울에서 이재명 대통령을 접견했다. AP통신에 따르면 두 의원은 방한 기간 중 국내 조선업 관계자들을 만났고, 미 해군의 비(非)전투용 함정을 공동 건조하는 방안을 논의하기로 했다. 한국은 지난달 30일 미국과의 관세 협의 당시 미국과의 조선 협력을 강화하는 ‘마스가(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again)’ 프로젝트를 제안했다.
댓글 0