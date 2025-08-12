해리 왕자 부부, 넷플릭스와 재계약…흥행부진에 계약금은 줄어

영국 왕실에서 독립한 해리 왕자 부부가 최근 넷플릭스와의 재계약에 성공했다. 앞서 계속된 흥행 부진으로 넷플릭스가 계약을 갱신하지 않을 것이라는 추측도 있었지만 계약이 성사된 것.
영국 가디언 등에 따르면 11일(현지 시간) 해리 부부는 넷플릭스와의 계약서에 서명했다. 정확한 계약 금액은 알려지지 않았지만 약 1억 달러(약 1400억 원)에 달했던 2020년 첫 계약 당시보다는 금액이 줄었다고 전해졌다.
첫 계약 당시 해리 왕자 부부가 제작하는 모든 콘텐츠를 독점으로 넷플릭스가 유통한다는 조건이었지만 이번 재계약에서 넷플릭스는 경쟁사들보다 먼저 해리 왕자 부부의 콘텐츠를 검토할 수 있는 권리만 갖게 됐다. 만약 넷플릭스가 해리 왕자 부부가 기획하는 콘텐츠가 상업성이 없다고 판단할 경우 투자를 하지 않아도 된다는 뜻이다.
넷플릭스가 지난 2022년 제작한 해리 부부의 6부작 다큐멘터리 ‘해리 & 메건’은 공개 나흘 만에 2340만 뷰를 기록했을 만큼 인기를 끌었다. 이 다큐멘터리에는 해리 왕자의 부인 메건 마클이 겪은 인종차별 등 다양한 에피소드가 담겨 화제가 됐다. 그러나 이후 제작한 세 편의 다큐멘터리는 이전만큼 흥행하지 못했다. 해리 왕자가 제작, 지난해 12월 공개한 다큐멘터리 ‘폴로’는 누적 조회수 50만 뷰를 기록하는 등 저조한 성적을 거뒀다.
