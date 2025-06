크게보기 CJ ONE-하이트진로 포인트 이벤트. CJ올리브네트웍스 제공

이번 이벤트는 테라 출시 6주년을 맞이해 진행 중인 ‘테라 Jump Up 2025!’ 캠페인의 일환으로 진행된다. 이번주부터 전국 대형마트에서 테라 453mL짜리 8캔 팩을 구매하는 소비자는 CJ ONE 1200 포인트 적립 이벤트에 참여할 수 있다. 제품에 부착된 QR코드를 스캔하거나 스크래치 쿠폰 바우처를 통해 응모할 수 있다. 발포주 필라이트도 출시 8주년을 맞아 이달 중순부터 CJ ONE 500 포인트 적립 이벤트를 진행한다.하이트진로는 향후 CJ ONE과 연계된 오프라인 채널에서 테라 음용 소비자를 대상으로 이벤트를 선보일 계획이다.