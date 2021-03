호텔에서도 BESPOKE 에어드레서를 돌리세요

차원이 다른 프리미엄 비스포크 에어드레서와 신라호텔의 특별한 만남

《일상 속 휴식을 즐기는 방법이 달라졌다. 멀리 떠나는 여행 대신 호텔에서 여유를 즐기는 호캉스는 이제 하나의 여가 문화로 자리 잡았다. 특히 가전 체험도 일종의 재미로 여기는 이들이 늘어나면서 서울신라호텔이 봄 시즌 첫 패키지로 삼성 가전을 체험할 수 있는 ‘호캉스’ 상품을 선보인 것도 최근 트렌드를 잘 보여준다. 평범한 호캉스 대신 품격 있는 휴식을 누리고 싶다면 삼성전자와 신라호텔의 특별한 만남, ‘Experience room with 에어드레서’에 주목하자.》서울신라호텔의 박소영 매니저는 품격 있는 스위트룸과 새롭게 진화한 비스포크 에어드레서가 만나 고객에게 색다른 경험을 선사한다고 말한다.“신라호텔은 실외 활동 대신 호텔 룸에서 안전하고 여유로운 휴식을 즐길 수 있는 ‘인 룸 콘텐츠’에 주목했습니다. ‘Experience room with 에어드레서’ 덕분에 고객들에게 한 차원 업그레이드된 객실 경험을 제공할 수 있어요.”생활가전은 직접 체험하고 구매하는 경우가 많은 만큼 ‘Experience room with 에어드레서’는 비스포크 에어드레서의 다양한 사용성을 체험할 수 있는 특별한 기회다. 박소영 매니저는 특히 요즘 신혼여행을 호캉스로 떠나는 많은 신혼부부들을 위한 로망 가득한 룸 패키지라고 덧붙였다.“스위트룸에서 1박 2일 동안 비스포크 에어드레서를 자유롭게 체험하며 취향 맞춤 신혼 라이프를 미리 경험해 볼 수 있습니다.”호텔을 찾는 이유는 잠시 일상에서 벗어나 온전히 나를 위한 시간을 누리기 위해서다. 비스포크 에어드레서는 소음과 진동을 최소화한 ‘에어워시’ 방식으로 섬세한 배려를 선사한다. 이른 아침부터 늦은 밤까지 걱정 없이 고요한 여유를 즐길 수 있다. 박 매니저는 “비스포크 에어드레서로 레저 고객부터 비즈니스 고객 모두에게 언제나 최적의 휴식을 제공할 수 있다”고 말했다.박 매니저는 신라호텔이 비스포크 에어드레서를 선택한 이유 중 하나로 감각적인 디자인을 함께 강조했다.“럭셔리한 스위트룸에 어우러지는 비스포크 에어드레서 만의 차별화된 디자인도 중요한 포인트입니다. 주변 풍경을 자연스럽게 담아내는 크리스털 미러와 세련된 분위기의 코타 화이트, 새틴 베이지 등 다채로운 컬러로 특별한 무드를 연출하죠.”또 ‘대화형 알림창’과 ‘AI 맞춤추천’으로 제품을 처음 접하는 고객도 비스포크 에어드레서를 간편하게 사용할 수 있다고 전했다.“의류케어 코스나 진행 상황을 쉬운 말로 보여주고 날씨나 계절 등 외부 조건에 맞춰 적절한 코스를 추천해주기 때문에 누구나 편리하게 활용할 수 있어요.”박 매니저는 “외부활동 대신 객실에서 오랜 시간을 보내는 고객이 늘어나면서 위생에 더욱 특별히 신경 쓰고 있다”며 “미세먼지 등 옷에 있는 유해 물질까지 깨끗이 청정해주는 비스포크 에어드레서로 한층 쾌적한 휴식을 제공할 수 있게 됐다”고 강조했다.단순한 의류 관리를 넘어 압도적인 의류 청정 기능을 갖춘 비스포크 에어드레서는 위생시대의 필수 가전으로 손꼽힌다. 강력한 바람을 위아래로 분사하는 ‘에어워시’로 보이지 않는 먼지까지 털어주고 국내 유일 의류청정 미세먼지 필터로 제품 내부에 남은 먼지까지 말끔하게 제거한다.인플루엔자(A virus), 아데노(ICHV), 헤르페스(IBRV) 등 주요 바이러스, 알레르기 유발 박테리아 등 각종 유해물질도 99.9%까지 제거한다.** 해당 바이러스로 오염된 면직물(8cm×8cm)을 셔츠에 부착해 매일케어+안심살균 코스 작동 후 바이러스 활성 확인 시험. 고려대 약학대학 전임상학실 실험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.“룸서비스 등 객실 안에서 식사를 하는 경우 옷에 냄새가 배기 쉬운데 외투는 물론이고 라운지 웨어 등 실내복에 밴 냄새까지 UV 냄새분해 필터가 깔끔하게 제거해줍니다.”박 매니저는 비스포크 에어드레서가 의류 청정 외에 객실 공간에도 쾌적함을 선사한다고 덧붙였다. “공간 제습 기능을 활용하면 객실에 들어서자마자 고객들이 보송보송하고 상쾌한 기분을 느낄 수 있습니다.”수영, 스파, 피트니스, 요가까지 봄여름 시즌에는 레저를 위해 호텔을 찾는 고객이 특히 많다. 물이나 땀에 젖은 수영복, 요가복까지 레저복도 비스포크 에어드레서로 간편하게 건조할 수 있다. 까다로운 소재도 구김이나 변형 걱정 없이 섬세하게 건조해주는 ‘AI 섬세건조’ 덕분이다. 전 모델 습도센서를 적용해 더 정밀하게 감지해 시간을 조절하는 ‘AI 맞춤건조’를 활용하면 불필요하게 낭비되는 시간이나 에너지도 절약할 수 있다.박 매니저는 비스포크 에어드레서의 섬세한 의류 케어가 고객들에게 즐거운 추억을 선물한다고 이야기한다. “레저를 즐긴 뒤에도 옷 걱정 없이 상쾌한 기분을 누릴 수 있는 건 물론이고 구김 없이 깔끔하게 의류를 관리해주기 때문에 다양한 포토 스폿에서 예쁜 사진도 남길 수 있죠.”비스포크 에어드레서와 신라호텔이 만나 완성한 ‘Experience room with 에어드레서’는 전에 없던 프리미엄 호캉스 경험을 선사한다. 당신이 있는 곳 어디든 비스포크 에어드레서가 함께 한다면 언제나 호텔에서 보낸 하루처럼 특별한 순간으로 가득할 것이다.