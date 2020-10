날씨부터 맛집까지… 알짜 해외여행 정보 제공

장경훈 대표

하나카드(대표이사 장경훈)는 손님의 편리한 해외 이용을 위해 ‘글로벌 머스트 해브(GLOBAL MUST HAVE, 이하 GMH)’ 모바일 플랫폼을 운영하고 있다.올해로 오픈 3년째를 맞는 하나카드 GMH는 월 방문 손님이 40만 명에 이를 정도로 인기 플랫폼으로 자리 잡았다. GMH는 해외여행을 위한 저렴한 항공권, 가성비 좋은 호텔, 튼튼하고 깨끗한 렌터카, 해외 결제 신용카드 만들기 등의 서비스는 물론이고 안전하고 합리적인 해외직구 쇼핑을 할 수 있는 해외직구 라운지까지 운영하는 등 ‘해외 이용의 모든 것’을 담고 있다.이러한 GMH의 여러 가지 장점은 ‘하나카드 GLOBAL MUST HAVE 인스타그램(이하 GMH 인스타그램)’을 통해 더욱 빛을 발하고 있다. 손님의 라이프스타일과 취향, 소비 습관 등을 분석해 가장 필요하다고 생각되는 정보와 서비스를 제공해 손님과의 감성적 공감대 형성은 물론이고 GMH에 대한 만족도를 지속적으로 높여 가고 있다.여행지에 대한 다양한 정보를 비롯해 여행지의 날씨, 명소, 맛집 등을 소개해주고 여행자의 시선으로 바라본 여행지에서의 일화들을 감성 에세이 형식으로 제작해 보는 사람들의 마음을 자극한다. 이 밖에 브랜드 이야기와 프로모션 소식을 알려주는 소식지의 역할도 하고 있다.GMH 인스타그램은 여행사진을 공유하며 그때의 추억을 다시 꺼내어보는 ‘방구석 트래블러’와 기내식을 각자의 방법으로 재현해 여행의 설렘을 느껴보는 ‘여행은 못 가지만, 기내식은 먹고 싶어’ 같은 다양한 이벤트를 통해 고객과 소통한다.하나카드 GMH 인스타그램은 앞으로도 손님과 다양한 방식으로 소통하며 단순한 정보 전달의 플랫폼을 넘어 함께 공감하고 소통할 수 있는 채널로 최선을 다할 예정이다.태현지 기자 nadi11@donga.com