캔버스로 옮겨온 ‘거리 낙서’ 전세계 매혹

장미셸 바스키아의 사망 1년 전 작품 ‘Victor 25448’(1987년). 모잠비크 출신 재즈 가수 알 볼리의 ‘Little Old Lady’의 레코드판 일련번호를 차용했다. 1980년대 재발매해 폭발적인 인기를 끌었던 이 앨범을 바스키아도 소장했다. ⓒEstate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York 프로필 사진: ⓒDmitri Kasterine. All Rights Reserved. Artwork ⓒEstate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York