4월의 규슈…벚꽃 라운드 ‘성지’

쇼골프
벚꽃이 흩날리는 필드 위에 서면 이상하게도 스코어카드에 적힐 숫자는 중요하지 않게 느껴진다. 티잉 그라운드에 오르기 전 시선을 빼앗는 것은 코스를 따라 이어진 꽃길과 그 위를 스치는 봄바람이다. 4월의 골프는 그렇게 시작부터 평소와는 다른 결을 갖는다.
공을 치는 순간보다 더 오래 남는 것은 그날의 장면이다. 바람에 날리는 꽃잎, 카트를 타고 이동하며 스쳐 가는 풍경, 동반자와 나누는 짧은 대화들. 한 홀 한 홀이 기록이 아닌 하나의 장면처럼 이어지며 하루를 채워간다. 이 계절의 라운드는 ‘잘 치는 것’보다 ‘어떻게 보내느냐’에 가까워진다.
최근 골퍼들 사이에서는 이러한 변화가 뚜렷하다. 스코어 중심의 플레이에서 벗어나 하루를 온전히 즐기는 방식으로 골프를 선택하는 흐름이다. 빠르게 끝나는 경기보다 머무르고 싶던 기억이 오래 남는다. 결과보다 과정이 더 중요해지는 라운드다.
이러한 흐름은 국내를 넘어 해외에서도 이어진다. 특히 봄 시즌 일본 규슈 지역은 골프와 여행이 자연스럽게 이어지는 대표적인 공간으로 꼽힌다. 가고시마의 사츠마 골프&온천리조트에서는 라운드가 끝난 뒤 곧바로 온천으로 이어지는 시간이 완성된다. 플레이 이후 몸의 긴장을 풀어내는 순간까지 포함해 골프는 하루 전체를 아우르는 경험으로 이어진다.
구마모토의 아카미즈 골프리조트 역시 자연 속에 스며든 코스로 잘 알려져 있다. 넓게 펼쳐진 필드와 주변 풍경이 어우러지며 플레이 내내 시선이 머무는 순간들이 이어진다. 이동과 숙박, 라운드가 하나의 흐름으로 연결되면서 골프는 ‘공을 치는 것’이 아니라 ‘함께 보내는 시간’에 가까워진다.
이처럼 봄의 골프는 점점 여행과 닮아간다. 단순한 스포츠가 아니라 하루를 구성하는 하나의 이야기로 완성되는 방식이다. 아침의 첫 티샷부터 해 질 무렵까지 이어지는 흐름 속에서 골프는 그 자체로 하나의 장면이 된다.
4월의 필드에서는 숫자가 아닌 것들이 더 오래 남는다. 바람의 온도, 함께한 사람, 그날의 풍경과 꽃향기. 골프는 스코어를 기록하는 스포츠이면서도 동시에 소중한 기억을 남기는 시간으로 확장되고 있다.
안소희 기자 ash0303@donga.com
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