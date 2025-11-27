“눈물의 벤치 2년은 가라” 스무살의 행복배구 ‘토스’

현대건설 떠나 정관장 유니폼 입은 최서현
세터 염혜선-김채나 부상 이탈하자 출전 기회잡고 페퍼저축銀전 MVP
최근 영플레이어상 후보로 거론… “베스트7 뽑히고 국가대표 되고싶어”

2년간의 무명 시기를 딛고 프로배구 여자부 정관장 주전 세터로 도약한 최서현이 대전 구단 훈련장에서 공을 들고 카메라 앞에 섰다. 대전=이한결 기자 always@donga.com
‘헤맨 만큼 자기 땅이 된다.’

좌절과 위기 속에서도 최서현(20·정관장)을 한 걸음 한 걸음 앞으로 나아가게 한 문장이다. 헤맨 시간만큼 더 성숙해진 최서현은 이제 새로운 팀에서 꽃을 피우기 시작했다. 고희진 정관장 감독도 25일 대전 현대건설전을 앞두고 “우리는 경기를 뛰면서 성장하는 게 목표인 팀이다. 그 중심에 최서현이 있다”고 치켜세웠다.

7월 정관장에 합류한 최서현은 팀이 이번 시즌 들어 치른 10경기에 모두 나서 세트(토스) 1015개를 기록했다. 2년 전만 해도 상상할 수 없는 모습이다. 최서현은 2023∼2024시즌 프로배구 여자부 신인 드래프트 때 전체 6순위로 현대건설의 지명을 받았다.

그러나 현실은 녹록지 않았다. 데뷔 시즌 내내 웜업존만 달궜고 두 번째 시즌에도 3경기에 나와 세트 9개를 기록한 게 전부였다. “또래 선수들이 데뷔전을 치르는 걸 볼 때마다 부럽다는 마음밖에 없었어요. 조바심도 나고 주눅도 들었죠.” 결국 이렇다 할 활약을 보여주지 못한 채 현대건설을 떠나야 했다. “정리될 것 같다는 직감은 했어요. 불러주는 팀이 없으면 실업팀이라도 가야겠다는 생각이었어요.”

프로에서 계속 뛰고 싶다는 마음 하나로 보수 총액 5000만 원에 정관장 유니폼을 입었다. 그 선택이 최서현의 배구 인생을 바꿔 놓았다. 정관장 주전 세터 염혜선(34)에 이어 김채나(29)마저 부상으로 전력에서 이탈하면서 기회는 자연스럽게 최서현에게로 향했다.

최서현은 9일 대전 페퍼저축은행전이 끝난 뒤 경기 최우수선수(MVP)로 선정돼 개인 첫 방송 인터뷰도 경험했다. “2년 동안 고생했던 순간들이 머릿속을 스쳐 지나가더라고요. 울음이 터질 뻔했어요. 고등학교 때 친구들과 인터뷰 역할극을 하곤 했거든요. 그게 현실이 될 줄 누가 알았겠어요.”

최근에는 입단 3년 차까지 받을 수 있는 영플레이어상(신인상) 후보로도 거론된다. “이번이 마지막 기회라는 것도 모르고 있었는데 (김)세빈이가 알려줘서 알았어요. 그때부터 조금 욕심이 나더라고요.” 최서현과 김세빈(20·한국도로공사)은 한봄고 동기다.

최서현은 스스로 순간 스피드와 공격수들을 골고루 활용할 수 있는 경기 운영 능력을 장점으로 꼽는다. 최서현은 상승세의 비결을 묻자 ‘대화’라고 답했다. “공격수마다 좋아하는 공이 다르고 키도 다 달라서 호흡을 맞추는 게 중요해요. 그래서 경기장에서나 훈련장에서나 말을 많이 하려고 해요.”

최서현의 배구 인생 출발점에는 실업배구 시절 한국도로공사에서 뛰었던 기남이 한국배구연맹(KOVO) 판독위원(53)이 있었다. “요즘은 사후 판독 업무를 하시는데 제 경기를 볼 수밖에 없다 보니 피드백을 자주 주세요. 칭찬보다는 쓴소리가 많지만요(웃음).”

최서현은 초등학교 3학년 여름 어머니 손에 이끌려 배구부를 처음 찾았다. “힘들어 보여 하기 싫다고 했는데 겨울방학 때 또 데려가시더라고요.” 그 뒤에도 포기하고 싶었던 순간이 여러 번 있었다. “고등학교 2학년 때는 운동이 너무 힘들어서 점심시간에 택시를 타고 집으로 돌아간 적도 있어요. 그날 밤 엄마와 긴 대화를 나누고 돌아오긴 했지만요.”

2022년 봄에는 더 큰 시련이 찾아왔다. 아버지가 지병으로 세상을 떠난 것. 최서현은 드래프트 때 눈물을 펑펑 쏟아내며 “아버지가 경기 한 번 보지 못하고 가셨는데 위에서 보고 좋아하셨으면 좋겠다. 부모님께 자랑거리인 딸이 되고 싶다”고 지명 소감을 전했다.

이제 ‘자랑스러운 딸’이 되었을까. 최서현은 이 질문에 잠시 말을 멈췄다. “아직 갈 길이 멀어요. 그래도 요즘에는 엄마가 표현은 안 하시지만 주변에서 축하도 많이 받고 지인들한테 기분 좋게 밥도 사시는 것 같더라고요. 제가 말을 잘 듣는 편도 아니었는데 아무 말 없이 뒷바라지해 주신 게 고마울 따름이에요. 돈 많이 벌어서 ‘금융치료’로 보답하고 싶어요. 아빠도 위에서 잘 응원하고 계시지 않을까요?”

눈물이 고인 자리에는 금세 꿈과 의지가 차오른다. “이번 시즌에는 일단 신인상을 받고 싶어요. 연차가 쌓이면 주전으로 오래 뛰면서 ‘베스트7’에도 들고 싶고 국가대표도 해보고 싶어요.” 그녀의 두 눈이 반짝 빛났다.

대전=한종호 기자 hjh@donga.com
