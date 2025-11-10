이강인, PSG 100번째 경기서 결승골 도움…오현규는 3경기 연속 골

이강인(24)이 파리 생제르맹(PSG·프랑스) 유니폼을 입고 뛴 100번째 경기에서 결승골을 도우며 팀 승리를 이끌었다.
이강인은 10일 프랑스 리옹의 그루파마 스타디움에서 열린 2025~2026시즌 프랑스 리그1 리옹과의 방문경기에 선발 출전해 풀타임을 소화했다. 이강인은 팀이 2-2로 팽팽하던 후반 추가시간 5분에 주앙 네베스의 헤더 결승골을 도와 PSG의 3-2 승리를 견인했다. 코너킥 상황에서 이강인이 왼발로 네베스의 머리로 배달했고, 네베스가 공의 방향을 바꾸며 극적인 결승골을 넣었다.
이강인은 올 시즌 리그 10경기에 나섰는데, 이날이 첫 번째 도움이었다. 5일 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그 페이즈 4차전 바이에른 뮌헨(독일)과 경기에서 시즌 첫 도움을 올린 데 이은 공식전 2경기 연속 도움이다. 2023~2024시즌부터 PSG에서 뛰고 있는 이강인은 100경기에 출전해 13골 12도움을 기록 중이다.
‘동갑내기’ 오현규(헹크)는 이날 3경기 연속 골을 넣었다.
오현규는 이날 벨기에 헨트의 플래닛 그룹 아레나에서 열린 2025~2026시즌 벨기에 주필러리그 헨트와 방문경기에 최전방 공격수로 선발 출전해 74분간 뛰었다. 오현규는 이날 전반 24분 팀 동료의 크로스를 페널티아크 왼쪽에서 이어받아 오른발로 팀의 1-0을 만드는 선제골을 만들었다.
오현규의 올 시즌 리그 5호 골이자 공식전 8호 골이다. 특히 2일 주필러리그 베스테를로전 결승 골, 7일 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 브라가(포르투갈)와의 리그 페이즈 4차전 추가 골에 이은 3경기 연속 골을 넣었다. 다만 헹크는 후반 11분 동점골을 내주며 1-1 무승부를 기록했다.
